Ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 89-79 του Άρη στη Θεσσαλονίκη και συνέχισε με νίκες στην Allwyn Women’s Basketball League 1.

Συνέχισε τις νίκες ο Παναθηναϊκός στην Allwyn Women’s Basketball League 1.

Οι «πράσινες» επικράτησαν του Άρη εκτός έδρας με 89-79. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης είχε για κορυφαίες τις Γουίλιαμς με 30 πόντους και την Ντάιερ με 29, ενώ για τις νικήτριες η Μπεντζέντι είχε 19 πόντους και η Σταμολάμπρου 16.

Ο ΠΑΣ Γιάννινα επικράτησε με 81-76 των Πανθήρων Καβάλας. Οι δύο ομάδες εναλλάσσονταν στον προβάδισμα με την ομάδα των Ιωαννίνων στο τελευταίο δεκάλεπτο να δείχνει ψυχραιμία και να φτάνει σε μια σημαντική νίκη. Για τους Πάνθηρες η Μάριαν Καραγιάννη είχε 19 πόντους και η Κέλι 17. Για τον ΠΑΣ η Γουίλερ είχε 19 πόντους και η Τζόρνταν 18.

3η Αγωνιστική – Αποτελέσματα

Πάνθηρες-ΠΑΣ Γιάννινα 76-81

Άρης-Παναθηναϊκός 79-89

16.00 Πρωτέας Β.-Αμύντας

19.00 Παναθλητικός-ΠΑΟΚ

(Σάββατο 17.10)

Ολυμπιακός-Κρόνος BC Plasis 84-42

Αθηναϊκός Qualco-Πανσερραϊκός Fibran 95-62

Αναλυτικά τα παιχνίδια

Πάνθηρες Καβάλας -ΠΑΣ Γιάννινα 76-81

Διαιτητές: Κλεπουσνιώτου-Αγραφιώτης Β.-Καντζουρίδης

Δεκάλεπτα: 24-21, 43-48, 59-67, 76-81

Πάνθηρες Καβάλας (Χαντέλης): Ιβανούσα 6, Πιτς 9(2), Καραγιάννη 19(2), Κέλι 17(1), Χόμπι 13, Σύρπα 6, Κοντογιάννη 6(2), Μαραβέγια.

ΠΑΣ Γιάννινα (Μασλαρινός): Τζόρνταν 18(1), Τζουντ 16, Γουίλερ 19, Σαρηγιαννίδου 15(3), Γιαπιτζόγλου 10(2), Ρούμπα, Τζημορώτα 3(1), Καμπερίδου, Κουμαντσιώτου, Ξανθοπούλου.

Άρης-Παναθηναϊκός 79-89

Διαιτητές: Ταρενίδης-Νέδογλου-Κασούμης

Δεκάλεπτα: 16-24, 34-43, 53-69, 79-89

Άρης (Κωτούλης): Γουίλιαμς 30(3), Ντάιερ 29(2), Τουτουντζιέβα, Μιχαηλίδου Κ. 2, Πάτι 14, Ντάλα, Μιχαηλίδου Ε., Κερασοβίτη 2, Διαμαντοπούλου, Ιγγλέζου 2, Μάντζου.

Παναθηναϊκός (Ερντέμ): Σταμολάμπρου 16(3), Κριμίλη 4, Φόρμαν 9(1), Μπεντζέντι 19(2), Χατζηλεοντή 12(1), Κέιβ 10, Πρινς 10, Χατζηγιακουμή 3(1), Δαμουλάκη 6, Κάρτερ.