Allwyn Women’s Basketball League 1: Με νίκες συνέχισαν Παναθηναϊκός και ΠΑΣ Γιάννινα
Συνέχισε τις νίκες ο Παναθηναϊκός στην Allwyn Women’s Basketball League 1.
Οι «πράσινες» επικράτησαν του Άρη εκτός έδρας με 89-79. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης είχε για κορυφαίες τις Γουίλιαμς με 30 πόντους και την Ντάιερ με 29, ενώ για τις νικήτριες η Μπεντζέντι είχε 19 πόντους και η Σταμολάμπρου 16.
Ο ΠΑΣ Γιάννινα επικράτησε με 81-76 των Πανθήρων Καβάλας. Οι δύο ομάδες εναλλάσσονταν στον προβάδισμα με την ομάδα των Ιωαννίνων στο τελευταίο δεκάλεπτο να δείχνει ψυχραιμία και να φτάνει σε μια σημαντική νίκη. Για τους Πάνθηρες η Μάριαν Καραγιάννη είχε 19 πόντους και η Κέλι 17. Για τον ΠΑΣ η Γουίλερ είχε 19 πόντους και η Τζόρνταν 18.
3η Αγωνιστική – Αποτελέσματα
Πάνθηρες-ΠΑΣ Γιάννινα 76-81
Άρης-Παναθηναϊκός 79-89
16.00 Πρωτέας Β.-Αμύντας
19.00 Παναθλητικός-ΠΑΟΚ
(Σάββατο 17.10)
Ολυμπιακός-Κρόνος BC Plasis 84-42
Αθηναϊκός Qualco-Πανσερραϊκός Fibran 95-62
Αναλυτικά τα παιχνίδια
Πάνθηρες Καβάλας -ΠΑΣ Γιάννινα 76-81
Διαιτητές: Κλεπουσνιώτου-Αγραφιώτης Β.-Καντζουρίδης
Δεκάλεπτα: 24-21, 43-48, 59-67, 76-81
Πάνθηρες Καβάλας (Χαντέλης): Ιβανούσα 6, Πιτς 9(2), Καραγιάννη 19(2), Κέλι 17(1), Χόμπι 13, Σύρπα 6, Κοντογιάννη 6(2), Μαραβέγια.
ΠΑΣ Γιάννινα (Μασλαρινός): Τζόρνταν 18(1), Τζουντ 16, Γουίλερ 19, Σαρηγιαννίδου 15(3), Γιαπιτζόγλου 10(2), Ρούμπα, Τζημορώτα 3(1), Καμπερίδου, Κουμαντσιώτου, Ξανθοπούλου.
Άρης-Παναθηναϊκός 79-89
Διαιτητές: Ταρενίδης-Νέδογλου-Κασούμης
Δεκάλεπτα: 16-24, 34-43, 53-69, 79-89
Άρης (Κωτούλης): Γουίλιαμς 30(3), Ντάιερ 29(2), Τουτουντζιέβα, Μιχαηλίδου Κ. 2, Πάτι 14, Ντάλα, Μιχαηλίδου Ε., Κερασοβίτη 2, Διαμαντοπούλου, Ιγγλέζου 2, Μάντζου.
Παναθηναϊκός (Ερντέμ): Σταμολάμπρου 16(3), Κριμίλη 4, Φόρμαν 9(1), Μπεντζέντι 19(2), Χατζηλεοντή 12(1), Κέιβ 10, Πρινς 10, Χατζηγιακουμή 3(1), Δαμουλάκη 6, Κάρτερ.
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