Η ΕΟΚ ενημέρωσε πως αναβάλλονται οι τελικοί της Α1 Γυναικών μέχρι να παρθεί απόφαση από τον αθλητικό δικαστή.

O Aθηναϊκός με ανακοίνωση του χθες επιτέθηκε στον Παναθηναϊκό για τα όσα έγιναν στον τελικό, όπου κατόπιν απόφασης του προέδρου του Ερασιτέχνη, Δημήτρη Βρανόπουλου, το τριφύλλι αποφάσισε να μην βγει στο γήπεδο για το δεύτερο μισό του αγώνα με αποτέλεσμα να διακοπεί το Game 1 των τελικών.

Αυτό δεν έμεινε αναπάντητο από τη Θύρα 13, η οποία τοποθετήθηκε. «Για ποιο λόγο τιμωρήθηκε ο «Τάφος» και ζητήθηκε αλλαγή έδρας; Εσείς δημιουργήσατε καταστάσεις εκτός αθλητισμού και εσείς δεν σεβαστήκατε τις αθλήτριες . ΜΗΝ ΜΑΣ ΚΟΥΝΑΤΕ ΤΟ ΔΑΧΤΥΛΟ», ανέφερε μεταξύ άλλων.

Αναλυτικά

Σας ενημερώνουμε ότι, έως την έκδοση της απόφασης από το αρμόδιο Δικαιοδοτικό Όργανο της ΕΟΚ, σχετικά με την ένσταση του σωματείου Παναθηναϊκός ΑΟ αναφορικά με τον αγώνα, Αθηναϊκός ΑΣ – Παναθηναϊκός ΑΟ, της 15/04/2026 για την 1η αγωνιστική της Γ’ Φάσης των Play – Offs (Θέσεις 1 – 2), οι αγώνες για την ανάδειξη πρωταθλήτριας στην Α1 Εθνική κατηγορία Γυναικών δεν διεξάγονται.