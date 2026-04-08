Αθηναϊκός: «Θέλουμε γεμάτα γήπεδα, που να εκπέμπουν ευγενή άμιλλα και όχι φόβο και τρόμο»

Ο Αθηναϊκός μέσω ανακοίνωσής του απάντησε στον Παναθηναϊκό σχετικά με τη δυσαρέσκεια των «πράσινων» για την απόφαση να απαγορευτεί η μετακίνηση οπάδων στο πρώτο παιχνίδι των τελικών.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

«Με έκπληξη διαβάσαμε την ανακοίνωση του Παναθηναϊκού Α.Ο σε σχέση με την εύλογη απόφαση της ΕΛ.ΑΣ. να εισηγηθεί την απαγόρευση μετακίνησης των οπαδών της ομάδας του τριφυλλιού στον επερχόμενο πρώτο τελικό του πρωταθλήματος της Α1 γυναικών στον Βύρωνα.

Αναφορικά με την εν λόγω ανακοίνωση, θα θέλαμε να ξεκαθαρίσουμε ότι σε καμία περίπτωση δεν επιθυμούμε να μπούμε σε διαδικασία αντιπαράθεσης με τη διοίκηση του ιστορικού σωματείου του ΠΑΟ και να διευκρινίσουμε ότι τιμούμε και σεβόμαστε την προσπάθεια της διοίκησής του σε όλα τα τμήματα τα οποία διατηρεί ο σύλλογος.

Είμαστε, ωστόσο, αναγκασμένοι να καταθέσουμε την άποψή μας και αυτή είναι ξεκάθαρη: Οι φιλότιμες προσπάθειες του καθ’ όλα ευγενούς υπεύθυνου ασφαλείας του Παναθηναϊκού να εξασφαλίσει συνθήκες ομαλής διεξαγωγής του αγώνα στην προηγούμενη αναμέτρηση των δύο ομάδων στο κλειστό «Δημήτρης Καλτσάς» υπήρξε παντελώς αναποτελεσματική. Πρόκειται για ένα γεγονός το οποίο επιβεβαιώθηκε και από την αδυναμία των στελεχών της διοίκησης του ερασιτέχνη Παναθηναϊκού να αποτρέψουν απαράδεκτες καταστάσεις που δημιουργήθηκαν, παραμένοντας απλοί και αμέτοχοι θεατές, ψελλίζοντας ως δικαιολογία την αδυναμία ελέγχου των οπαδών τους.

Αμέτοχοι και θεατές παρέμειναν στην εισβολή 150 και πλέον οπαδών χωρίς εισιτήριο στο γήπεδο μας, παρότι η διοίκηση του Αθηναϊκού είχε εξασφαλίσει 50 εισιτήρια και 20 προσκλήσεις για τις ανάγκες του Παναθηναϊκού.

Αμέτοχοι και θεατές παρέμειναν στα εν χορώ υβριστικά συνθήματα σημαντικής μερίδας των οπαδών τους για συγγενικά πρόσωπα παρόντων φιλάθλων της ομάδας μας, παρουσία των μελών της οικογένειας τους και των παιδιών τους.

Αμέτοχοι και θεατές παρέμειναν στην παράνομη και δημόσια χρήση ναρκωτικών ουσιών στην εξέδρα των οπαδών τους από δεκάδες εκτός εαυτού «φιλάθλους» τους, δίπλα στα παιδιά των ακαδημιών του Αθηναϊκού και στα δεκάδες μικρά παιδιά φιλάθλων γονέων που ήθελαν να παρακολουθήσουν τον αγώνα και αποχώρησαν διαμαρτυρόμενοι.

Αμέτοχοι και θεατές παρέμειναν στα φτυσίματα, τις λεκτικές απειλές, τους απαράδεκτους υβριστικούς χαρακτηρισμούς και τις σεξιστικές εκφορές σε διαιτητές, παίκτριες και φιλάθλους της ομάδας μας που μάλιστα οδήγησαν και στην προσωρινή διακοπή του αγώνα 3.5 λεπτά πριν την ολοκλήρωση του.

Αμέτοχοι και θεατές έμειναν στους βανδαλισμούς του γηπέδου μας και στην κλοπή από τις αποθήκες του συλλόγου μας ακόμα και τροφίμων για το κοινωνικό παντοπωλείο του Δήμου μας αμέσως μετά την λήξη του αγώνα. (σ.σ. Κάτι που προς τιμήν τους θέλησαν να διορθώσουν τόσο η διοίκηση του Παναθηναϊκού, όσο και αντιπροσωπία οργανωμένων οπαδών οι οποίοι φρόντισαν να αντικαταστήσουν όσα τρόφιμα καταστράφηκαν, αναγνωρίζοντας αμφότεροι της ζημιές που είχαν προκληθεί).

Στον Αθηναϊκό αντιλαμβανόμαστε την ενασχόληση μας με μπάσκετ γυναικών ως γιορτή και όχι ως πόλεμο. Και θέλουμε τα γήπεδα μας να γεμίζουν από φιλάθλους που αγαπάνε τον αθλητισμό, σέβονται τις αθλήτριες και των δύο ομάδων, αγκαλιάζουν τον κάθε υγιή φίλαθλο μακριά από οπαδικές λογικές. Μακριά από ακρότητες, βανδαλισμούς, ύβρεις, εισβολές φιλάθλων, απειλές, παράνομες συμπεριφορές. Θέλουμε γεμάτα γήπεδα, που να εκπέμπουν ευγενή άμιλλα και όχι φόβο και τρόμο. Θέλουμε γήπεδα γεμάτα από φιλάθλους που δεν μισούν, δεν αντιλαμβάνονται την διεκδίκηση του οποίου αποτελέσματος ως πόλεμο, δεν προσβάλλουν και δεν τρομοκρατούν.

Και αυτό το δόγμα θα το υπηρετεί πάντα υπεύθυνα το ιστορικό μας σωματείο του ιστορικού μας Δήμου. Χωρίς εκπτώσεις, χωρίς δεύτερες σκέψεις, χωρίς στρογγυλοποιήσεις και υπεκφυγές. Ευχόμαστε υγεία σε όλες τις αθλήτριες και των δύο ομάδων μας και ευχόμαστε να απολαύσουμε εξαιρετικούς και υψηλού επιπέδου αγώνες και ο καλύτερος ας νικήσει.

ΥΓ. Κλείνοντας, θεωρούμε την επαναλαμβανόμενη αναφορά στο πρόσωπο του προέδρου του συλλόγου κ. Ραμαντάνη, ενός ανθρώπου που έχει προσφέρει και συνεχίζει να προσφέρει στον αθλητισμό από όλα τα πόστα και σε όλες τις βαθμίδες, ως μια μάλλον αχρείαστη στοχοποίηση στην τοπική κοινωνία του Βύρωνα και όχι μόνο».