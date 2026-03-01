Ο Αθηναϊκός επικράτησε άνετα της Ανόρθωσης Βόλου με 94-52 τερματίζοντας στην πρώτη θέση της βαθμολογίας στην κανονική περίοδο.

Ο Αθηναϊκός επιικράτησε με τεράστια ευκολία της ουραγού Ανόρθωσης Βόλου με 94-52 στην τελευταία αγωνιστική της Α1 μπάσκετ Γυναικών.

Η ομάδα της Στέλλας Καλτσίδου κατοχύρωσε έτσι την πρώτη θέση στη βαθμολογία με ρεκόρ 19-1 στη regular season για να συναντήσει στα play offs τον Παναθλητικό που επικράτησε νωρίτερα της Νέας Ιωνίας με 70-88 και τερμάτισε στην τέταρτη θέση με ρεκόρ 10-10.

Σε κανένα σημείο του αγώνα ο Αθηναϊκός δεν συνάντησε εμπόδιο και έδειχνε να έχει τον έλεγχό του χωρίς να χρειαστεί να δυσκολευτεί.

Κορυφαία για τις νικήτριες ήταν η Ράτζα, η οποία ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 14 πόντους και 5 ριμπάουντ. Η Ανίγκουε είχε επίσης καθοριστική συμβολή, φτάνοντας σε double-double με 13 πόντους και 12 ριμπάουντ, ενώ Πρινς και Λουκά κινήθηκαν επίσης σε διψήφια επίπεδα, προσθέτοντας από 12 πόντους η καθεμία.

Διαιτητές: Καλογριάς, Τσούρη, Ελ Ανύ-Ντια

Τα δεκάλεπτα: 33-20, 59-29, 76-40, 94-52

Αθηναϊκός (Καλτσίδου): Ράτζα 14(2), Τσινέκε 4, Χαιριστανίδου 6, Σταμάτη 8(2), Γουίντερμπερν 2, Παυλοπούλου 8(2), Λούκα 12(1), Τάντιτς 4, Αλεξανδρή, Πρινς 12(2), Παρκς 11(1), Ανίγκουε 13.

Ανόρθωση Βόλου (Καπουρνιώτης): Μάρκου, Γιαπιτζόγλου 8, Τρούλη 2, Σουλτάνη 3(1), Σιουμουρέκη 15(4), Κουτσουνούρη 3(1), Βερτ 8, Φωνιαδάκη 1, Τόμπσον 5, Μπατλ 7.

Αποτελέσματα 22ης Αγωνιστικής – Κυριακή 1/3

Αμύντας-ΠΑΟΚ 86-90

Ιωνία-Παναθλητικός 70-88

Αθηναϊκός -Ανόρθωση Βόλου 94-52

17.00 ΠΑΣ Γιάννινα-Ολυμπιακός

Σάββατο 28/2

Πανσερραϊκός – Παναθηναϊκός 60-88

Ρεπό: Πρωτέας Βούλας