Αθηναϊκός - Ανόρθωση Βόλου 94-52: Τη διέλυσε και «σφράγισε» την πρωτιά
Ο Αθηναϊκός επιικράτησε με τεράστια ευκολία της ουραγού Ανόρθωσης Βόλου με 94-52 στην τελευταία αγωνιστική της Α1 μπάσκετ Γυναικών.
Η ομάδα της Στέλλας Καλτσίδου κατοχύρωσε έτσι την πρώτη θέση στη βαθμολογία με ρεκόρ 19-1 στη regular season για να συναντήσει στα play offs τον Παναθλητικό που επικράτησε νωρίτερα της Νέας Ιωνίας με 70-88 και τερμάτισε στην τέταρτη θέση με ρεκόρ 10-10.
Σε κανένα σημείο του αγώνα ο Αθηναϊκός δεν συνάντησε εμπόδιο και έδειχνε να έχει τον έλεγχό του χωρίς να χρειαστεί να δυσκολευτεί.
Κορυφαία για τις νικήτριες ήταν η Ράτζα, η οποία ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 14 πόντους και 5 ριμπάουντ. Η Ανίγκουε είχε επίσης καθοριστική συμβολή, φτάνοντας σε double-double με 13 πόντους και 12 ριμπάουντ, ενώ Πρινς και Λουκά κινήθηκαν επίσης σε διψήφια επίπεδα, προσθέτοντας από 12 πόντους η καθεμία.
Διαιτητές: Καλογριάς, Τσούρη, Ελ Ανύ-Ντια
Τα δεκάλεπτα: 33-20, 59-29, 76-40, 94-52
Αθηναϊκός (Καλτσίδου): Ράτζα 14(2), Τσινέκε 4, Χαιριστανίδου 6, Σταμάτη 8(2), Γουίντερμπερν 2, Παυλοπούλου 8(2), Λούκα 12(1), Τάντιτς 4, Αλεξανδρή, Πρινς 12(2), Παρκς 11(1), Ανίγκουε 13.
Ανόρθωση Βόλου (Καπουρνιώτης): Μάρκου, Γιαπιτζόγλου 8, Τρούλη 2, Σουλτάνη 3(1), Σιουμουρέκη 15(4), Κουτσουνούρη 3(1), Βερτ 8, Φωνιαδάκη 1, Τόμπσον 5, Μπατλ 7.
Αποτελέσματα 22ης Αγωνιστικής – Κυριακή 1/3
Αμύντας-ΠΑΟΚ 86-90
Ιωνία-Παναθλητικός 70-88
Αθηναϊκός -Ανόρθωση Βόλου 94-52
17.00 ΠΑΣ Γιάννινα-Ολυμπιακός
Σάββατο 28/2
Πανσερραϊκός – Παναθηναϊκός 60-88
Ρεπό: Πρωτέας Βούλας
