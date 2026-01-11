Ο Αθηναϊκός δεν άφησε περιθώρια αντίδρασης στον ΠΑΟΚ και έφτασε άνετα στο 90-68 για τη 13η αγωνιστική της Α1 Γυναικών, διατηρώντας την πρωτιά στη βαθμολογία.

Ο Αθηναϊκός επιβεβαίωσε την ανωτερότητά του απέναντι στον ΠΑΟΚ, φτάνοντας χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία στο 90-68 για τη 13η αγωνιστική της Α1 Γυναικών, με το δεύτερο μέρος να αποδεικνύεται καθοριστικό για την έκβαση του αγώνα.

Κορυφαία επιθετικά για το σύνολο της Στέλλας Καλτσίδου ήταν η Κριστίν Ανίγκουε, που σημείωσε 18 πόντους, ενώ η Ρόμπιν Παρκς ακολούθησε με 14. Πολύτιμη ήταν και η συμβολή των Έλενα Τσινέκε και Βάσως Λούκα, οι οποίες πέτυχαν από 12 πόντους η καθεμία, με την Αλέξις Πρινς να προσθέτει άλλους 10.

Για τον ΠΑΟΚ, την παράσταση έκλεψαν οι Ντάνι Ουίλιαμς και Ντάρα Μάμπρεϊ, που ολοκλήρωσαν την αναμέτρηση με 25 και 20 πόντους αντίστοιχα. Με τη νίκη του επί του ΠΑΟΚ, ο Αθηναϊκός διατηρεί τη θέση του στην κορυφή της βαθμολογίας, σε ένα παιχνίδι που συνοδεύτηκε και από το ντεμπούτο της Ντάιαμοντ Μίλερ με τη φανέλα της ομάδας του Βύρωνα.

Τα δεκάλεπτα: 26-20, 49-42, 73-55, 90-68

Αθηναϊκός (Σπαθάρου): Ράτζα 5(1), Τσινέκε 12(3), Χαιριστανίδου 5(1), Σταμάτη 4, Γουίντερμπερν 6, Παυλοπούλου 4, Λούκα 12, Μίλερ, Αναστασοπούλου, Πρινς 10, Παρκς 14, Ανίγκουε 18.



ΠΑΟΚ (Αγγελίδης): Τσιχλάκη, Κυπριανού 2, Γουίλιαμς 25(3), Ράπτη, Γιαννούδη, Ράτζα, Μέιμπρεϊ 20(4), Παπαϊωάννου 4, Ζορμπαλά 3, Μπαντού 14(1)

Στην πρώτη αναμέτρηση της ημέρας, ο Πρωτέας Βούλας πήρε το ροζ φύλλο αγώνα απέναντι στην Ανόρθωση Βόλου με σκορ 91-78. Η Ράιαν ήταν η κορυφαία σκόρερ για τις νικήτριες με 23 πόντους, ενώ από πλευράς Βόλου ξεχώρισε η Μίνγκο με 27.

Σημαντικό «διπλό» πανηγύρισε και ο Παναθλητικός, ο οποίος επικράτησε εκτός έδρας του Αμύντα με 96-83, αποτέλεσμα που τον βοήθησε να ανέβει βαθμολογικά.