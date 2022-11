Η εντυπωσιακή καμπάνια της γυναικείας ομάδας μπάσκετ του ΠΑΣ Γιάννινα για τον καρκίνο του μαστού!

Το δικό της ξεχωριστό μήνυμα ευαισθητοποίησης προς όλες τις γυναίκες για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού έστειλε η ομάδα μπάσκετ του ΠΑΣ Γιάννινα!

Με μια ιδιαίτερη φωτογράφιση η αρχηγός της ομάδας Ντίνα Σαρηγιαννίδου και οι συμπαίκτριες της, Άσπα Καλαμπάκου και η Marina Ewodo με το moto «Save the woman not the boobs» , στέλνουν προς κάθε κατεύθυνση το μήνυμα ότι πάνω απ’ όλα προέχει η υγεία που επιτυγχάνεται με την πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση.