Παίκτρια Ολυμπιακού: «Φίλαθλος του Παναθηναϊκού μού έδωσε 500 ευρώ για να μην σκοράρω»! (pic)

Ο δεύτερος τελικός της Α1 Γυναικών ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό αναβλήθηκε λίγες ώρες πριν από το τζάμπολ, καθώς το Πρωτοβάθμιο Μονομελές Δικαιοδοτικό όργανο της ΚΕΔ έκανε δεκτή την ένσταση του Παναθηναϊκού για το δίποντο της Ριντ στο φινάλε του πρώτου τελικού που θα έστελνε το ματς στην παράταση.

Στη συνέχεια ο Παναθηναϊκός εξέδωσε ανακοίνωση κάνοντας λόγο για πρακτική και ηθική δικαίωση ενώ ο Ερασιτέχνης Ολυμπιακός κατέθεσε έφεση στο Δευτεροβάθμιο Δικαιοδοτικό Όργανο της ΚΕΔ κατά της απόφασης του Πρωτοβάθμιου Μονομελούς Δικαιοδοτικού οργάνου της, αποστέλλοντας όλα τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία όπως το φύλλο αγώνα, το video και φωτογραφίες που αφορούν το καλάθι της Ριντ.

Από την πλευρά της, η Τζόρι Ντέιβις του Ολυμπιακού ανέφερε στο Twitter: «Ένας οπαδός του Παναθηναϊκού εδώ στην Ελλάδα έδωσε σε εμένα και μια συμπαίκτριά μου 500 ευρώ ώστε να μην σκοράρω στους τελικούς! LOL! Αυτή η αντιπαλότητα είναι κάτι που δεν έχω δει ξανά στο παρελθόν»

A panathinaikos fan here in Greece just offered my teammate and I 500 euro to go scoreless in the finals. Lol this rivalry is something I have never experienced before.

— J O R I D A V I S (@iamjoridavis) May 17, 2021