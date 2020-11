Παίκτρια Ολυμπιακού: «Γιατί δεν μας θεωρείτε επαγγελματίες;» (pic)

«ΕΟΚ αθλήτριες του Hall of Fame όπως η Σερίλ Σουπς και η Σύνθια Κούπερ-Ντάικ ευλόγησαν τη λίγκα αυτή. Πώς μπορείτε να μην μας αναγνωρίζετε ως επαγγελματίες; Εάν μπορούν να παίξουν οι άντρες, γιατί δεν μπορούμε να παίξουμε εμείς;», έγραψε.

@HellenicBF hall of fame caliber athletes like @SherylSwoopes @alldecade14 have blessed this league. How can we not be considered PROFESSIONALS.

IF THE MEN CAN PLAY WHY CANT WE? @OlympiacosSFP @WevolvSociety

J O R I D A V I S (@iamjoridavis) November 6, 2020