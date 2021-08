Το EuroCup υποδέχθηκε τις Γυναίκες του πρωταθλητή Παναθηναϊκού (pics)

Η ομάδα μπάσκετ Γυναικών του Παναθηναϊκού θα αγωνιστεί για πρώτη φορά στο EuroCup και η δεύτερη τη τάξει διοργάνωση της FIBA υποδέχθηκε τις πρωταθλήτριες Ελλάδας.

Έπειτα από την κατάκτηση του πρωταθλήματος στην Α1 Γυναικών απέναντι στον Ολυμπιακό, ο Παναθηναϊκός επιστρέφει στην Ευρώπη, δηλώνοντας συμμετοχή στο EuroCup. Είναι η πρώτη συμμετοχή του «τριφυλλιού» στη διοργάνωση και για αυτό η FIBA υποδέχθηκε τον Παναθηναϊκό με ένα ξεχωριστό μήνυμα στα social media.

Παρεμπιπτόντως, συμμετοχή στην Ευρώπη έχουν δηλώσει επίσης ο Ολυμπιακός, ο ΠΑΟΚ, η Νίκη Λευκάδας και η Ελευθερία Μοσχάτου. Ο πρωταθλητής Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός θα παίξουν απευθείας σε ομίλους ενώ οι άλλες τρεις ομάδες θα δώσουν προκριματικούς.

Η κλήρωση θα διεξαχθεί στις 19 Αυγούστου στη Γερμανία.

Welcome in the league, @acpanathinaikos ☘!



The 2020-21 🇬🇷 Champions join #EuroCupWomen for the first time in the club's history 🙌. pic.twitter.com/KfICKsIRiV