ΠΑΣ Γιάννινα – ΠΑΟΚ 74-57: Πάτησε... γκάζι και πήρε τη νίκη
Στο παιχνίδι με το οποίο ολοκληρώθηκε η 7η Αγωνιστική του πρωταθλήματος της Allwyn Women’s Basketball League 1 ο ΠΑΣ Γιάννινα επικράτησε με 74-57 του ΠΑΟΚ.
Το παιχνίδι ήταν μοιρασμένο στο πρώτο ημίχρονο, όμως στην συνέχεια ο ΠΑΣ Γιάννινα κυριάρχησε φτάνοντας σε μια άνετη νίκη και έχοντας για πρώτες σκόρερ τις Τζόρνταν με 22 πόντους και την Γουίλερ με 20. Στα αξιοσημείωτα του αγώνα η επιστροφή της Μούγιοβιτς μετά τον περυσινό σοβαρό τραυματισμό της. Για τον ΠΑΟΚ η Μάρσαλ είχε 12 πόντους και η Βιντσιλαίου 9.
Tα δεκάλεπτα: 19-16, 36-34, 54-39, 74-57
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ΠΑΣ Γιάννινα (Μασλαρινός): Τζόρνταν 22(1), Γουίλερ 20(1), Τζουντ 12(1), Σαρηγιαννίδου 9(3), Μούγιοβιτς 7(1), Γιαπιτζόγλου, Τζημορώτα 4(1), Κουμαντσιώτου, Ξανθοπούλου, Παπανικολάου, Καμπερίδου, Ζήκα.
ΠΑΟΚ (Αγγελίδης): Μάρσαλ 12, Πέιτζ 7, Κυπριανού 3, Δούρβα 6(2), Τζόνσον 6, Βιντσιλαίου 9(1), Μπεκίρι 2, Στούπα 4, Ντάικ 4, Σιουμουρέκη 4, Μπουτσούκη.
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