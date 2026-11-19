Η προφυλάκιση του Βαγγέλη Λιόλιου και οι δικαστικές εξελίξεις για την υπόθεση της φερόμενης χειραγώγησης αγώνων μπάσκετ φέρνουν αλλαγές στη διοίκηση του Coffee Island.

Νέα δεδομένα διαμορφώνονται στη διοικητική πυραμίδα του Coffee Island, μετά τις δικαστικές εξελίξεις που αφορούν τον ιδρυτή του, Βαγγέλη Λιόλιο, ο οποίος έχει προφυλακιστεί στο πλαίσιο της έρευνας για την υπόθεση της φερόμενης χειραγώγησης αγώνων μπάσκετ. Η αλλαγή αποτυπώνεται πλέον και σε επίσημο εταιρικό επίπεδο, καθώς ο ίδιος αποχώρησε από τις θέσεις του προέδρου και του διευθύνοντος συμβούλου της Σαπλάι Γιουνίκ ΑΕ, εταιρείας που συνδέεται με τη γνωστή αλυσίδα καφεστίασης.

Σύμφωνα με την καταχώριση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ), με ημερομηνία 19 Νοεμβρίου 2026, τη διοικητική ευθύνη αναλαμβάνει ο Κωνσταντίνος Κωνσταντινόπουλος, ένα από τα πλέον έμπειρα στελέχη της εταιρείας, με παρουσία σε αυτήν εδώ και σχεδόν δύο δεκαετίες. Πρόκειται για μια σημαντική αλλαγή σε επίπεδο διοίκησης, η οποία έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η υπόθεση που έχει φέρει στο προσκήνιο το όνομα του Βαγγέλη Λιόλιου βρίσκεται στο επίκεντρο της επικαιρότητας. Αξίζει, πάντως, να διευκρινιστεί ότι ο ιδρυτής του Coffee Island εξακολουθεί να διατηρεί τη θέση του βασικού μετόχου της εταιρείας.

Το νέο διοικητικό σχήμα και η παραμονή της οικογένειας Λιόλιου

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο εξελέγη στις 13 Νοεμβρίου και συγκροτήθηκε σε σώμα τρεις ημέρες αργότερα, στις 16 του μηνός. Εκτός από τον Κωνσταντίνο Κωνσταντινόπουλο, ο οποίος αναλαμβάνει καθήκοντα προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου, στη θέση της αντιπροέδρου παραμένει η Βασιλική Λιόλιου.

Παράλληλα, στο ΔΣ εξακολουθεί να συμμετέχει ως μέλος ο Παναγιώτης Λιόλιος. Η θητεία του νέου διοικητικού σχήματος έχει ορίζοντα έως τις 13 Νοεμβρίου 2032.

Η αποχώρηση του Βαγγέλη Λιόλιου από τις δύο κορυφαίες εκτελεστικές θέσεις δεν συνοδεύεται, επομένως, από μεταβολή στο ιδιοκτησιακό καθεστώς της επιχείρησης, καθώς ο ίδιος παραμένει ο βασικός μέτοχος.

Σε επιχειρησιακό επίπεδο, η εταιρεία συνεχίζει κανονικά τη δραστηριότητά της. Η ίδια θέση αποτυπώθηκε και σε ανακοίνωση της εταιρείας μετά τις δικαστικές εξελίξεις. Σε αυτήν υπογραμμιζόταν ότι το δίκτυο συνεχίζει τη λειτουργία του χωρίς αλλαγές, ενώ γινόταν σαφής διαχωρισμός ανάμεσα στην υπόθεση που αφορά τον χώρο του αθλητισμού και την επιχειρηματική δραστηριότητα του Coffee Island. Συγκεκριμένα, η εταιρεία είχε επισημάνει ότι οι δραστηριότητες που εξετάζονται από τη Δικαιοσύνη δεν συνδέονται με την ίδια ή τη λειτουργία της.