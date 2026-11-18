Δείτε τι ανέφερε ο Παναγιώτης Γιαννάκης κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε ο Παναγιώτης Φασούλας ενόψει των ερχόμενων εκλογών στην ΕΟΚ.

Στην εκδήλωση-συνέντευξη Τύπου που διοργάνωσε ο Παναγιώτης Φασούλας με αφορμή τα όσα συμβαίνουν στο ελληνικό μπάσκετ και τις εκλογές της ΕΟΚ στις 20η Δεκεμβρίου, το «παρών» έδωσε και ο Παναγιώτης Γιαννάκης.

Εκπροσωπώντας τον ΣΕΠΚ (Σύνδεσμος Ελλήνων Προπονητών Καλαθοσφαίρισης) ο Γιαννάκης τοποθετήθηκε επί του θέματος και τα όσα πρέπει να γίνουν αναφορικά με την «επόμενη ημέρα» στο ελληνικό μπάσκετ.

Συγκεκριμένα ο «δράκος» του ελληνικού μπάσκετ, ανέφερε:

«Όλοι μας καταλαβαίνουμε ότι το μπάσκετ περνάει μια δύσκολη περίοδο, αλλά πάντα μέσα από τις δύσκολες περιόδους πιστεύω ότι μπορούμε πραγματικά να βρούμε τον τρόπο να βοηθήσουμε το μπάσκετ.

Να καταλάβουμε όλοι ότι, βοηθώντας το μπάσκετ να μπει σε μια καινούργια προσπάθεια, θα μπορέσει να αναδείξει το ταλέντο των παιδιών που βρίσκονται εδώ, αλλά και τους ανθρώπους που πραγματικά νοιάζονται και αγαπάνε το παιχνίδι πάνω απ’ όλα.

Το μπάσκετ νομίζω ότι έχει δείξει πως έχει βάθος και ικανότητες. Απλώς, επειδή έγινε πολύ δημοφιλές, υπήρξε πάρα πολύ φωτεινό και γνώρισε μεγάλες επιτυχίες, είναι φυσιολογικό, από τη στιγμή που δεν υπήρχαν οι κανόνες που θα κρατούσαν μακριά ανθρώπους που έχουν στο μυαλό τους την παραβατικότητα, να εισχωρήσουν μέσα.

Εμείς τώρα πρέπει να προσπαθήσουμε όλοι μαζί, ο καθένας με τον δικό του τρόπο, να βάλουμε τις βάσεις ώστε να μειώσουμε τις πιθανότητες να υπάρχουν άνθρωποι που μπαίνουν μέσα με πρωταρχικό σκοπό την παραβατικότητα, αλλά και την προσωπική τους προβολή.

Οι αθλητές και οι προπονητές, που είναι αυτοί οι οποίοι δουλεύουν μέσα στις τέσσερις γραμμές, αυτό που επιζητούν είναι δικαιοσύνη και ανθρώπους που θα προφυλάσσουν το αγωνιστικό αποτέλεσμα.

Σε όποια περίοδο του μπάσκετ γινόταν αυτό, μόνο πρόοδο είχαμε. Αυτή τη στιγμή χρειαζόμαστε να βοηθήσουμε τους Έλληνες παίκτες να προοδεύσουν και να δώσουμε τη δυνατότητα στους προπονητές να κάνουν τη δουλειά τους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Νομίζω ότι αυτή η καινούργια προσπάθεια πρέπει να είναι δυναμική και να έχει όλα τα εχέγγυα, ώστε πραγματικά να δώσει την ευκαιρία στο άθλημα να πάει μπροστά. Και δεν θα πάει μπροστά μόνο με έναν άνθρωπο. Θα πάει μπροστά μόνο όταν καταφέρουμε να δώσουμε τους ρόλους στον καθένα που μπορεί να τους φέρει εις πέρας.

Στο προηγούμενο διάστημα είχαμε μια διοίκηση η οποία προσπαθούσε να τα κάνει όλα μόνη της. Νομίζω ότι το παιχνίδι του μπάσκετ, όπως ξέρετε οι περισσότεροι, είναι να μπορέσουμε να κάνουμε ο καθένας τον ρόλο του όσο το δυνατόν καλύτερα. Η διοίκηση να διοικεί, οι προπονητές να προπονούν και οι παίκτες να παίζουν.

Και θεωρώ ότι, ανταλλάσσοντας απόψεις, γιατί σίγουρα δεν θα έχουμε όλοι την ίδια άποψη, η σύνθεση μόνο μπορεί να δώσει πραγματικά την ώθηση που μπορεί να έχει αυτό το άθλημα. Ελπίζω μέσα από τέτοιες συναντήσεις να μπορέσουμε να βρούμε το κατάλληλο μείγμα, ώστε το μπάσκετ να βρει πάλι τον δρόμο του. Έναν δρόμο που έχει χαρίσει στον κόσμο πολύ μεγάλες επιτυχίες.»