Μακάμπι - Ολυμπιακός: Η απίθανη αντίδραση του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας στο τρίποντο του Βεζένκοβ
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης πανηγύρισε έξαλλα το απίστευτο τρίποντο του Σάσα Βεζένκοβ που έστειλε το ματς στην παράταση.
Με απίστευτο τρίποντο ο Σάσα Βεζένκοβ έστειλε την αναμέτρηση του Ολυμπιακού κόντρα στη Μακάμπι στην παράταση.
Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης δεν μπορούσε να πιστέψει το τρίποντο του Βούλγαρο φόργουορντ, πανηγυρίζοντας έξαλλα το καλάθι του παίκτη του Ολυμπιακού.
Δείτε τη φάση:
SASHA VEZJGFBDBVCBUAWBF0OQ WE'RE GOING TO OVERTIME #MotorolaMagicMoment @Moto I @Olympiacos_BC https://t.co/p7APP8GdSq— EuroLeague (@EuroLeague) November 17, 2026
@Photo credits: euroleague_tv
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.