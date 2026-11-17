Ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης πανηγύρισε έξαλλα το απίστευτο τρίποντο του Σάσα Βεζένκοβ που έστειλε το ματς στην παράταση.

Με απίστευτο τρίποντο ο Σάσα Βεζένκοβ έστειλε την αναμέτρηση του Ολυμπιακού κόντρα στη Μακάμπι στην παράταση.

Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης δεν μπορούσε να πιστέψει το τρίποντο του Βούλγαρο φόργουορντ, πανηγυρίζοντας έξαλλα το καλάθι του παίκτη του Ολυμπιακού.

Δείτε τη φάση: