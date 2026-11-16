Σύμφωνα με το BBC, ο Αμερικανός παίκτης, Νταμόντε Κάιρι Γκριν, συνελήφθη στο αεροδρόμιο του Λάγος στη Νιγηρία με 34 κιλά κάνναβη.

Σύμφωνα με το BBC, ο Αμερικανός παίκτης, Νταμόντε Κάιρι Γκριν, συνελήφθη στο αεροδρόμιο του Λάγος στη Νιγηρία, όταν εντοπίστηκε από τις Αρχές με 34 κιλά κάνναβη στις αποσκευές του.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε την Κυριακή η Εθνική Υπηρεσία Επιβολής του Νόμου κατά των Ναρκωτικών, ο 28χρονος πλέι μέικερ από την Τζόρτζια τέθηκε υπό κράτηση την Τετάρτη, κατά την άφιξή του στη χώρα από την Ταϊλάνδη, μέσω των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Κατά την αρχική ανάκριση, ο Γκριν δήλωσε στους ερευνητές ότι αγωνιζόταν επαγγελματικά στην Ταϊλάνδη και ότι ταξίδεψε στη Νιγηρία με σκοπό να αναπτύξει επαγγελματικές επαφές.

Πριν από τη σύλληψή του, είχε αγωνιστεί σε επίπεδο κολεγιακού και σε ημιεπαγγελματικά πρωταθλήματα στις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ είχε συμμετάσχει και σε διοργανώσεις FIBA 3x3.