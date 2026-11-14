Ο Ζοάν Κρέους πρώην παίκτης και πρώην αθλητικός διευθυντής της Μπαρτσελόνα (αποχώρησε το 2016 μετά από 8 χρόνια παρουσίας) μιλάει για τη μεταγραφή που δεν έγινε με τον Νίκολα Γιόκιτς, θυμάται τον Σάσα Βεζένκοβ και ανατρέχει στην επαγγελματική του πορεία, σε συνέντευξή που παραχώρησε στο Gigantes del Basket.

Οκτώ χρόνια στο «τιμόνι» της Μπαρτσελόνα από τη θέση του GM βρέθηκε ο Ζοάν Κρέους, παλιός αθλητής και στη συνέχεια αθλητικός διευθυντής. Στο διάστημα αυτό της παρουσίας του στην ομάδα της Καταλονίας υπήρξαν πολλές επιτυχίες, αλλά και δεκάδες μεταγραφές και ιστορίες. Πολλές από αυτές θυμήθηκε σε συνέντευξή του στο Gigantes del Basket, αποκαλύπτοντας ενδιαφέρουσες λεπτομέρειες για περιπτώσεις όπως εκείνες των Νίκολα Γιόκιτς, Σάσα Βεζένκοβ, Τσάβι Πασκουάλ, Πιτ Μάικλ και Μαρσελίνιο Χουέρτας.

Η επιλογή του Πασκουάλ

Όταν ο Κρεούς ανέλαβε την Μπαρτσελόνα, η πρώτη του απόφαση αφορούσε την επιλογή προπονητή. Ο Τσάβι Πασκουάλ βρισκόταν τότε στον πάγκο ως υπηρεσιακός τεχνικός, με τη διοίκηση να του ζητά να αναζητήσει έναν προπονητή κορυφαίου επιπέδου. Ο ίδιος, ωστόσο, θεωρούσε ότι η ομάδα διέθετε ήδη την κατάλληλη λύση.

«Εκτός από τις συζητήσεις που έκανα με διάφορους προπονητές, κάθε φορά που συναντιόμουν με τη διοίκηση, τους έλεγα: “Έχω αυτά τα ονόματα, μπορούμε να κινηθούμε προς αυτή την κατεύθυνση ή προς την άλλη. Όλοι είναι προπονητές υψηλού επιπέδου, αλλά…”. Και πάντα ξεχώριζα το όνομα του Τσάβι. Κάπως έτσι εξελίχθηκαν τα πράγματα.

Δεν ήταν εύκολο, γιατί ο σύλλογος μου είχε πει, λίγο-πολύ, ότι ο Τσάβι ήταν απλώς υπηρεσιακός προπονητής. Εγώ, όμως, κάθε φορά τους έλεγα: “Εντάξει, έχουμε αυτά τα ονόματα, αλλά υπάρχει και ο Τσάβι, ο οποίος μπορεί να αποτελέσει μια εξαιρετική επιλογή”», αφηγείται ο «Τσίκι».

Τελικά, ο εκλεκτός ήταν ο Πασκουάλ, μια απόφαση που στηρίχθηκε σημαντικά από τον τότε επικεφαλής των τμημάτων του συλλόγου, Φρανσέσκ Σολανέγιας, αλλά και από τον πρόεδρο, Ζοάν Λαπόρτα.

«Φτάνουμε στη συνάντηση και ο Λαπόρτα λέει: “Λοιπόν, για να δούμε. Τι έγινε; Τι αποφασίσατε;”. Του απαντώ: “Κοιτάξτε, αποφασίσαμε να επιλέξουμε τον Τσάβι Πασκουάλ”. Και τότε ο τύπος χτυπάει με το χέρι του το τραπέζι, “μπαμ!”, και λέει: “Έτσι μπράβο! Μεγάλα αρχ...α! Πολύ καλή απόφαση!”», θυμάται ο Κρεούς.

Οι επιτυχημένες επιλογές...

Στα οκτώ χρόνια που βρέθηκε επικεφαλής του αγωνιστικού σχεδιασμού, πήρε δεκάδες αποφάσεις σχετικά με μεταγραφές και αποχωρήσεις παικτών. Και, όπως συμβαίνει στη ζωή, κάποιες αποδείχθηκαν επιτυχημένες και κάποιες όχι και τόσο. Μία από τις πιο χαρακτηριστικές μεταγραφικές του επιτυχίες ήταν εκείνη του Πιτ Μάικλ.

«Δεν κατάφερα να τον αποκτήσω την πρώτη χρονιά. Επέμενα, όμως, ότι αργά ή γρήγορα έπρεπε να έρθει ο Πιτ και τελικά τον αποκτήσαμε τη δεύτερη χρονιά.

Την πρώτη χρονιά, βασικός στόχος ήταν να επιστρέψει ο Ναβάρο, κάτι εξίσου σημαντικό, και τελικά τα καταφέραμε. Ο Ναβάρο ήθελε να έρθει, ήθελε να επιστρέψει από το NBA. Ήταν μια πολύ σημαντική κίνηση, γιατί με την επιστροφή του Ναβάρο η ομάδα άλλαξε επίπεδο και απέκτησε εντελώς διαφορετική εικόνα. Αποκτήσαμε επίσης τον Ντέιβιντ Άντερσεν από την ΤΣΣΚΑ, τον Αυστραλό. Έτσι, δημιουργήσαμε μια αρκετά καλή και ελκυστική ομάδα», αναφέρει ο Καταλανός, ο οποίος εκτιμά ότι «σε γενικές γραμμές, τα πράγματα πήγαν καλά, πήγαν αρκετά καλά».

Στην Μπαρτσελόνα ήρθαν επίσης οι Τέρενς Μόρις και Μαρσελίνιο Χουέρτας, ενώ ο Ρίκι Ρούμπιο ήταν, όπως παραδέχεται, «πιθανότατα» η πιο δύσκολη μεταγραφή.

«Εκείνος ήθελε να έρθει εδώ, άλλωστε βρισκόταν κοντά στο σπίτι του. Το πρόβλημα ήταν ότι οι σχέσεις μεταξύ των δύο συλλόγων δεν ήταν καθόλου εύκολες. Οι διαπραγματεύσεις κράτησαν πολύ...», εξηγεί.

Οι επενδύσεις σε ταλαντούχους παίκτες

Μετά τις μεταγραφές των μεγάλων ονομάτων, ακολούθησαν επενδύσεις σε νεαρούς και ταλαντούχους παίκτες. «Υπήρξε μια σειρά μεταγραφών, με την απόκτηση των Μάριο Χεζόνια, Σάσα Βεζένκοβ, Τόμας Σατοράνσκι, Άλεξ Αμπρίνες... Όλοι αυτοί ήταν 20 ετών ή και μικρότεροι. Επρόκειτο για μεταγραφές με προοπτική το μέλλον.

Είμαι ικανοποιημένος από εκείνες τις επιλογές, από την προσπάθεια που κάναμε να ανανεώσουμε το ρόστερ με νεαρούς παίκτες», εξηγεί ο Ζοάν Κρεούς, ο οποίος, ωστόσο, έχει ένα μεγάλο απωθημένο, την περίπτωση του Σάσα Βεζένκοβ.

«Έλεγα στους ανθρώπους του συλλόγου ότι επρόκειτο για έναν παίκτη που, εντάξει, ήταν μόλις 18 ή 19 ετών και είχε ακόμη πολύ δρόμο μπροστά του, αλλά θα μπορούσαμε ήδη να αρχίσουμε να του δίνουμε περισσότερες ευκαιρίες.

Όταν τον έβλεπες να παίζει, δεν μπορούσες εύκολα να αντιληφθείς τι πραγματικά ήταν ικανός να κάνει. Στην πραγματικότητα, όμως, είναι ένας παίκτης που κινείται εξαιρετικά χωρίς την μπάλα. Στο τέλος, χωρίς να καταλαβαίνεις ακριβώς πώς, καταφέρνει να σκοράρει.

Αυτό είναι κάτι που πραγματικά με στενοχωρεί, γιατί δεν κατάφερε να καθιερωθεί στην ομάδα, δεν τα κατάφερε...», παραδέχεται ο Ζόαν Κρεούς, έχοντας πλέον πλήρη εικόνα για τον παίκτη στον οποίο εξελίχθηκε ο Σάσα Βεζένκοβ.

Η μεταγραφή του Γιόκιτς που δεν ολοκληρώθηκε ποτέ

Εδώ και χρόνια, ιδιαίτερα από τη στιγμή που ο Νίκολα Γιόκιτς εξελίχθηκε σε έναν από τους κορυφαίους παίκτες του κόσμου, η ιστορία της μεταγραφής του στην Μπαρτσελόνα που δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ επανέρχεται διαρκώς στο προσκήνιο. Ο Ζοάν Κρέους, ωστόσο, χαρακτηρίζει την ιστορία αυτή «εκτός πραγματικού πλαισίου» και εξηγεί τι ακριβώς συνέβη.

«Ο ατζέντης του Γιόκιτς, ο Μίσκο Ραζνάτοβιτς, μου πρότεινε τον Ντάριο Σάριτς, ο οποίος τότε αγωνιζόταν στην Τσιμπόνα. Μου είπε: “Έλα να παρακολουθήσεις έναν αγώνα ανάμεσα στη Μέγκα και την Τσιμπόνα, για να δείτε τον Σάριτς”. Τον Σάριτς τον γνωρίζαμε ήδη, επειδή παρακολουθούσαμε τον Μάριο Χεζόνια, οπότε συνήθως είχαμε την ευκαιρία να βλέπουμε και τους δύο παίκτες. Πήγαμε, λοιπόν, να παρακολουθήσουμε τον αγώνα Τσιμπόνα - Μέγκα, την ομάδα του Μίσκο Ραζνάτοβιτς. Όταν τελείωσε το παιχνίδι, ο Μίσκο με ρώτησε: “Λοιπόν, τι γνώμη έχετε για τον Σάριτς;”. Του απάντησα: “Κοίτα, εμένα αυτός που μου άρεσε είναι ο Γιόκιτς”.

Ο Μίσκο έμεινε κάπως έκπληκτος... Ο Γιόκιτς ήταν τότε μόλις 17 ή 18 ετών», αποκαλύπτει ο πρώην αθλητικός διευθυντής της Μπαρτσελόνα. Η ιστορία, ωστόσο, δεν τελείωσε εκεί. Ακολούθησαν άλλες δύο επισκέψεις και, όταν πλέον οι δύο πλευρές ήταν έτοιμες να συζητήσουν την υπογραφή συμβολαίου, τα δεδομένα άλλαξαν.

«Τη δεύτερη ή την τελευταία φορά πήγα μαζί με τον διευθυντή των τμημάτων του συλλόγου και έναν ακόμη υπάλληλο της Μπαρτσελόνα, για να παρακολουθήσουμε έναν αγώνα του Γιόκιτς, έχοντας πλέον την πρόθεση να προχωρήσουμε στην υπογραφή συμβολαίου.

Ο Ραζνάτοβιτς είχε ήδη έρθει με μια πρόταση, ώστε να ξεκινήσουμε τις διαπραγματεύσεις. Διεξάγεται ο αγώνας και ο τύπος, όπως παραδέχθηκαν τόσο ο ίδιος ο Γιόκιτς όσο και ο Μίσκο, πραγματοποιεί το χειρότερο παιχνίδι της ζωής του».

Τότε, οι δύο πλευρές αποφάσισαν να περιμένουν μερικούς ακόμη μήνες, προκειμένου να αξιολογήσουν καλύτερα την εξέλιξη του νεαρού Σέρβου. Όταν, όμως, επέστρεψαν στο θέμα, ήταν πλέον αργά.

«Στην ίδια τη συνάντηση, ακόμη και ο Μίσκο συμφώνησε μαζί μας. Όλοι μαζί αποφασίσαμε: “Ας περιμένουμε ακόμη δύο ή τρεις μήνες, γιατί...”. Μάλιστα, ο ίδιος ο Ραζνάτοβιτς δεν κατέθεσε καν συγκεκριμένη οικονομική πρόταση. Δεν μας προσέφερε τίποτα. Έτσι, αποφασίσαμε από κοινού να περιμένουμε λίγο, δύο ή τρεις μήνες, ώστε να δούμε πώς θα εξελισσόταν ο παίκτης. Ήταν, όμως, μια κοινή απόφαση όλων μας. Το πρόβλημα ήταν ότι μέσα σε αυτούς τους δύο ή τρεις μήνες ο Γιόκιτς συνέχισε να αγωνίζεται σε εξαιρετικά υψηλό επίπεδο, το NBA άρχισε να στρέφει την προσοχή του πάνω του και, κάπου εκεί, χάθηκε οριστικά η ευκαιρία», καταλήγει ο Ζοάν Κρεούς.