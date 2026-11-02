Αγώνας στη μνήμη του Θανάση Σκουρτόπουλου για φιλανθρωπικό σκοπό
Αγώνας στη μνήμη του Θανάση Σκουρτόπουλου θα γίνει τη Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου στις 18:00 στο Κλειστό Γυμναστήριο Χαϊδαρίου. Ο Γ.Σ. Δάφνη Δαφνίου, η οικογένεια και οι φίλοι του Θανάση Σκουρτόπουλου καλούν τους φιλάθλους στον αγώνα καλαθοσφαίρισης για τον πρώην ομοσπονδιακό τεχνικό.
Αντιμέτωπες θα βρεθούν οι ομάδες Ελλήνων Βουλευτών και Παλαιμάχων Εθνικής Ελλάδας και η Team Skourtopoulos με Διεθνείς Αθλητές και παίκτες από τις ομάδες που προπόνησε ο Θανάσης Σκουρτόπουλος.
Το παιχνίδι θα γίνει υπό την αιγίδα του Υπουργείου και της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού στα πλαίσια Φιλανθρωπικού Σκοπού για το Χριστοδούλειο Ίδρυμα.
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