Τη Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου θα πραγματοποιηθεί αγώνας στη μνήμη του Θανάση Σκουρτόπουλου για φιλανθρωπικό σκοπό.

Αγώνας στη μνήμη του Θανάση Σκουρτόπουλου θα γίνει τη Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου στις 18:00 στο Κλειστό Γυμναστήριο Χαϊδαρίου. Ο Γ.Σ. Δάφνη Δαφνίου, η οικογένεια και οι φίλοι του Θανάση Σκουρτόπουλου καλούν τους φιλάθλους στον αγώνα καλαθοσφαίρισης για τον πρώην ομοσπονδιακό τεχνικό.

Αντιμέτωπες θα βρεθούν οι ομάδες Ελλήνων Βουλευτών και Παλαιμάχων Εθνικής Ελλάδας και η Team Skourtopoulos με Διεθνείς Αθλητές και παίκτες από τις ομάδες που προπόνησε ο Θανάσης Σκουρτόπουλος.



Το παιχνίδι θα γίνει υπό την αιγίδα του Υπουργείου και της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού στα πλαίσια Φιλανθρωπικού Σκοπού για το Χριστοδούλειο Ίδρυμα.