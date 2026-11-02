Περιστατικό βίας με γυναίκα διαιτητή στο Κορωπί - Οδηγήθηκε στο νοσοκομείο για ράμματα!

Περιστατικό βίας έλαβε χώρα στο Κορωπί, στον αγώνα της ομώνυμης ομάδας με τους Αγίους Αναργύρους, με την διαιτητή Ευαγγελία Τσουρή να καταλήγει στο νοσοκομείο.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης και τη νίκη των Αγίων Αναργύρων, μέλος του Κορωπίου έριξε μπουνιά στην πόρτα, η οποία χτύπησε την Τσουρή και χρειάστηκε να οδηγηθεί στο νοσοκομείο για να της γίνουν ράμματα.



Συγκεκριμένα στο φύλλο αγώνα αναφέρεται: «Απευθυνόταν έντονα προς τους διαιτητές με απειλητικό τόνο. Κατά την είσοδο των διαιτητών στα αποδυτήρια και ενώ η Α’ διαιτητής έκλεινε την πόρτα, ο εν λόγω προπονητής έδωσε μπουνιά στην πόρτα απειλητικά με αποτέλεσμα τον τραυματισμό της Α’ διαιτητή από την πόρτα, η οποία εν συνεχεία ήταν αιμόφυρτη στο πρόσωπο. Δέχτηκε τις πρώτες βοήθειες από την ιατρό του αγώνα και τον αθλητή της Β’ ομάδας (ΜΠΟΥΜΠΑΡΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ με ΑΜ 408153). Τέλος, η Α’ διαιτητής κατόπιν κλήσης στην αστυνομία και το ΕΚΑΒ κατευθύνθηκε στο νοσοκομείο».

Το περιστατικό καταδίκασε και ο Σύνδεσμος Διαιτητών Καλαθοσφαίρισης Νότιας Αττικής:



«ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΒΙΑΣ



Η ΒΙΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΘΕΣΗ ΣΤΑ ΓΗΠΕΔΑ ΜΑΣ!



Ο Σύνδεσμος Διαιτητών Καλαθοσφαίρισης Νότιας Αττικής εκφράζει την έντονη αγανάκτηση και τον αποτροπιασμό του για το περιστατικό βίας που σημειώθηκε σε αγώνα καλαθοσφαίρισης εθνικών κατηγοριών ΓΣ Κορωπίου-ΓΕ Αγίων Αναργύρων



Η τραυματισμένη διαιτητής χρειάστηκε να μεταβεί σε νοσοκομείο, όπου, σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε λάβει, του παρασχέθηκε ιατρική φροντίδα και πραγματοποιήθηκε συρραφή του τραύματος με ράμματα.



Τέτοιου είδους συμπεριφορές αποτελούν ευθεία προσβολή στις αξίες του αθλητισμού, του σεβασμού και του ευ αγωνίζεσθαι και δεν μπορούν να γίνονται ανεκτές από κανέναν.



Η σωματική και ψυχολογική ακεραιότητα των διαιτητών, των αθλητών, των προπονητών και όλων των εμπλεκομένων σε έναν αγώνα είναι αδιαπραγμάτευτη.



Οι διαιτητές δεν αποτελούν στόχο εκφοβισμού, απειλών ή επιθέσεων. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι του αθλήματος και οφείλουν να ασκούν τα καθήκοντά τους με ασφάλεια, αξιοπρέπεια και σεβασμό.



Καλούμε τα αρμόδια θεσμικά και πειθαρχικά όργανα να διερευνήσουν άμεσα το περιστατικό και να προχωρήσουν στις προβλεπόμενες ενέργειες, ώστε να αποδοθούν ευθύνες όπου αυτές προκύπτουν.



Δεν αρκούν πλέον οι δηλώσεις καταδίκης. Απαιτούνται πράξεις, ουσιαστικά μέτρα προστασίας και μηδενική ανοχή στη βία.



Ειδικότερα, ζητούμε:



* Την άμεση έναρξη της προβλεπόμενης πειθαρχικής διαδικασίας για τη διερεύνηση του περιστατικού.



* Την εξέταση όλων των διαθέσιμων στοιχείων και την απόδοση ευθυνών, όπου αυτές τεκμηριώνονται.



* Την επιβολή των προβλεπόμενων από τους ισχύοντες κανονισμούς κυρώσεων, εφόσον διαπιστωθούν πειθαρχικές παραβάσεις.



* Τη λήψη ουσιαστικών μέτρων για την προστασία των διαιτητών, με ιδιαίτερη έμφαση στην ασφάλεια των αποδυτηρίων και στην αποτροπή πρόσβασης μη εξουσιοδοτημένων προσώπων.



* Την επίσημη ενημέρωση του Συνδέσμου μας για τις ενέργειες που θα πραγματοποιηθούν από τα αρμόδια όργανα, στο πλαίσιο των προβλεπόμενων διαδικασιών.



Ο Σύνδεσμός μας στέκεται αταλάντευτα στο πλευρό κάθε συναδέλφου που δέχεται οποιαδήποτε μορφή βίας κατά την άσκηση των καθηκόντων του.



Δεν θα επιτρέψουμε ο φόβος και η ανασφάλεια να γίνουν μέρος της καθημερινότητας των γηπέδων.



Η ΣΙΩΠΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ.



Ο ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΙΤΗΤΗ ΕΙΝΑΙ ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΤΟ ΑΘΛΗΜΑ.



Για το Διοικητικό Συμβούλιο».