Τσάπας: «Από ψεύτικά δημοσιεύματα, έκανα απόπειρα αυτοκτονίας - Αποφάσισα να μιλήσω για εξιλέωση λόγω λαθών μου του παρελθόντος»

Δείτε τα όσα ανέφερε ο Βαγγέλης Τσάπας για την απόπειρα αυτοκτονίας που είχε κάνει, αλλά και για την απόφασή του να μιλήσει.

Συγκεκριμένα μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό ANT1, ο Βαγγέλης Τσάπας είπε μεταξύ πολλών άλλων αναφορικά με το «BasketGate» ότι «από αυτά τα ψεύτικα δημοσιεύματα έφτασα στις 9/1/2024 να βρεθώ με απόπειρα πάρα πολύ σοβαρής αυτοκτονίας. Να πάτε στο νοσοκομείο να δείτε πόσο σοβαρό ήταν αυτό και πόσα προβλήματα υγείας μπορεί να αντιμετωπίζω εγώ και η οικογένειά μου. Από αυτά τα ψεύτικα δημοσιεύματα».

Ενώ εξήγησε και τους λόγους που τον οδήγησαν στο να μιλήσει: «Δεν εξυπηρετώ κανενός το συμφέρον. Είναι εξιλέωση για λάθη που έχω κάνει στο παρελθόν και οφείλω στον εαυτό μου και στην πολύ μεγάλη προσπάθεια που έχω κάνει στο μπάσκετ στη ζωή μου, να βγω και να πω την αλήθεια. Αν αυτό το πράγμα μου επιφέρει κάποια στιγμή κάποιο κόστος, είμαι έτοιμος να το δεχθώ. Δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει. Όταν πήγα εκεί δεν ήξερα τι θα γίνει. Είναι άδικο να πυροβολούμαι με ψεύτικα δημοσιεύματα.»