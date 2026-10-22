Αθανασίου στους Galacticos για το σκάνδαλο στο ελληνικό μπάσκετ: «Θα έμπαινα μέσα αν γινόταν αυτό στο παιδί μου»
Μετά τις αποκαλύψεις για την υπόθεση που έχει προκαλέσει αναταράξεις στο ελληνικό μπάσκετ, ο Νίκος Αθανασίου τοποθετήθηκε στους Galacticos powered by Elabet για την αλλοίωση αποτελέσματος στο σχολικό πρωτάθλημα τον Μάρτιο του 2026, με αφορμή την οποία ξεκίνησε η σχετική έρευνα.
Όπως τόνισε η αδικία σε βάρος νεαρών αθλητών ξεπερνά τα όρια του αθλητισμού, καθώς μπορεί να επηρεάσει την προσπάθεια, τα όνειρα και το μέλλον τους.
«Αν ήμουν γονιός και έκλεβες το παιδί μου, ανεξαρτήτως αν το είχες στήσει ή όχι, αν σε αθλητικό πλαίσιο το έκλεβες με αυτόν τον τρόπο, θα γινόμουν “επιστήμονας” και θα έμπαινα μέσα! Η κλεψιά αυτή απέναντι σε παιδιά σού τινάζει το μυαλό στον αέρα. Μιλάμε για αδιανόητα πράγματα», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Δείτε στους Galacticos
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