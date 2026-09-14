Ο Γιώργος Λιμνιάτης στο Gazz Floor by Novibet της Δευτέρας (14/09), έκανε το σχόλιό του για την εικόνα του Άρη από τα φιλικά ματς στην Κύπρο.

Στο Gazz Floor by Novibet της Δευτέρας (14/09), ο Γιώργος Λιμνιάτης έκανε το σχόλιό του για την εικόνα του Άρη από τα φιλικά ματς της Κύπρου.

Ο έμπειρος τεχνικό τόνισε πως το γεγονός ότι ο Άρης παίζει καλά τόσο νωρίς στη σεζόν, δεν το περίμενε ούτε ο Σπανούλης.

Αναλυτικά όσα είπε ο Γιώργος Λιμνιάτης :

«Ο Ρόμπινσον είναι ένας πολύ σημαντικός παίκτης. Ο Άρης είναι μια ομάδα με πολύ μεγάλο μέγεθος, πολύ μεγάλο psysicallity. Τα στοιχεία που όλοι οι προπονητές ψάχνουν για να προσαρμοστούν στο μπάσκετ του 2026 και του μέλλοντος. Κοιτάζοντας κάποια στατιστικά, οι 56 πόντοι στο transition είναι πάρα πολύ καλό. Παρόλο που βρισκόμαστε στην προετοιμασία, σίγουρα τα απλά πράγματα το να πιέσεις την μπάλα και να κλέψεις είναι αυτά που ζητάνε όλοι οι προπονητές. Ο Άρης έχει διπλοθεσίτες, πολλούς. Αυτό δίνει την πολυτέλεια στον προπονητή της ομάδας να χρησιμοποιεί ανάλογα με τη ροή του παιχνιδιού, διαφορετικά σχήματα. Είναι μεγάλη πολυτέλεια για τους προπονητές να έχουν άτομα που μπορούν να παίξουν σε πολλές θέσεις. Το γεγονός ότι ο Άρης παίζει τόσο καλά τόσο νωρίς στη σεζόν, είναι κάτι που δεν περίμενε κανένας, ούτε καν ο Βασίλης. Αυτό είναι ευχάριστο».