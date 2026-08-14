Άψογη οργάνωση και μεγάλη συμμετοχή στο 3on3 basketball festival στα Φιλατρά

Το 3on3 μπάσκετ στα Φιλιατρά που ολοκληρώθηκε στις 8 Αυγούστου σκόρπισε χαμόγελα και σημείωσε τεράστια επιτυχία, μετατρέποντας την πόλη της Πελοποννήσου στην απόλυτη πρωτεύουσα του αθλητισμού! Η μεγάλη αυτή γιορτή συγκέντρωσε πλήθος κόσμου και χάρισε μοναδικές στιγμές σε μικρούς και μεγάλους.

Αγωνίστηκαν 76 ομάδες σε όλες τις κατηγορίες και πάνω από 300 παίκτες έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό. Όλα αυτά με την άψογη οργάνωση από τον Δήμο Τριφυλλίας, το σωματείο «Εράνη Φιλιατρών» και τον εμπορικό σύλλογο της περιοχής και υπό την καθοδήγηση του τεχνικού υπεύθυνου Γιώργου Καλαφατάκη, που μετά την Άνδρο διοργάνωσε άψογα άλλη μια γιορτή για το μπάσκετ.

Στα Φιλιατρά βρέθηκαν και επαγγελματίες αθλητές. Σωτήρης Σταυρακόπουλος (Προμηθέας Πατρών) και Γιώργος Αρνόκουρος (Ηρακλής) έδωσαν το παρών και αποτέλεσαν πόλο έλξης για μικρούς και μεγάλους. Η διοργάνωση είχε και έντονο άρωμα νοσταλγίας. Σπουδαίοι παλαίμαχοι παίκτες, όπως ο Σταύρος Δανιήλ και ο Παναγιώτης Μαραγκόπουλος, βρέθηκαν εκεί. Τίμησαν με την παρουσία τους τη μεγάλη γιορτή των Φιλιατρών και καταχειροκροτήθηκαν από το κοινό.

«Φωνή» του event o δημοσιογράφος Βαγγέλης Ιωάννου. Στους αγώνες έλαβαν μέρος και πολλοί παλαίμαχοι παίκτες της περιοχής που έδειξαν ότι όσα χρόνια και αν περάσουν δεν ξεχνιέται η… τέχνη του αθλήματος.

Το τουρνουά απέδειξε ότι η αγάπη για το μπάσκετ παραμένει ζωντανή στην περιοχή, χαρίζονται στιγμές χαράς και διασκέδασης σε όσους αγωνίστηκαν ή το παρακολούθησαν ανανεώνοντας το ραντεβού για το επόμενο καλοκαίρι πλέον!