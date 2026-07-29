Andros Island 3x3 Basketball Festival: Έπεσε η αυλαία ενός απόλυτα επιτυχημένου event

Κάθε χρόνο και καλύτερο, κάθε χρόνο και πιο έντονες συγκινήσεις… Ο λόγος για το Andros Island 3x3 Basketball Festival, που ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία στις 26 Ιουλίου στο βορειότερο νησί των Κυκλάδων.

Το σπουδαίο αθλητικό γεγονός συγκέντρωσε πλήθος κόσμου. Κατάφερε να ξεπεράσει κάθε προσδοκία, ενώ απέδειξε ότι η αγάπη για το μπάσκετ δεν γνωρίζει ηλικιακά όρια. Έγιναν δεκάδες αγώνες, κάποιοι από τους οποίους είχαν έντονο ενδιαφέρον και ιδιαίτερα υψηλή ποιότητα. Ακόμα και η έντονη βροχόπτωση της πρώτης ημέρας δεν πτόησε κανέναν και όλο το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε κανονικά.

Στην Άνδρο το παρών έδωσαν και αρκετοί επαγγελματίες αθλητές που όπως ήταν αναμενόμενο αποτέλεσαν πόλο έλξης για μικρούς και μεγάλους που ήθελαν μια φωτογραφία μαζί τους ή και ένα αυτόγραφο. Έτσι τα αδέλφια Καλαϊτζάκη , ο Σωτήρης Σταυρακόπουλος και ο Γιάννης Καρακώστας δεν χάλασαν το χατίρι σε κανέναν, καθώς ήταν εξαιρετικά προσιτοί και φιλικοί με όλους στην πλατεία Γηροκομείου στη Χώρα της Άνδρου, όπου είχαν στηθεί τα γήπεδα του μπάσκετ.

Η διοργάνωση είχε όμως και έντονο το στοιχείο της μπασκετικής νοσταλγίας αφού δεν ήταν και λίγοι οι παλαίμαχοι αθλητές που πάτησαν ξανά γήπεδο. Κομματάς, Ζευγώλης, Μπουγιούκος, Κωνσταντέλος, Μπουρμπούλης και Βασιλειάδης βρέθηκαν στην Άνδρο δίνοντας άλλο χρώμα στο event.

Το πιο ζεστό χειροκρότημα πάντως το απέσπασε και λόγω εντοπιότητας ο Ανδριώτης Γιάννης Μαργέτης. Παρά τα 80 του χρόνια, o παλιός παίκτης του Πανιωνίου αγωνίστηκε με πάθος και έγινε το ζωντανό παράδειγμα του «ευ αγωνίζεσθαι». «Φωνή» της φετινής διοργάνωσης ήταν ο γνωστός δημοσιογράφος αλλά και πρόεδρος του ΠΣΑΤ Βαγγέλης Ιωάννου που έδωσε ένα διαφορετικό χρώμα με τις ευρηματικές του ατάκες και τα σχόλια. Όσο για τον τεχνικό διευθυντή και «ψυχή» του event που έκανε πραγματικά τα πάντα (μέχρι και ταξιδιωτικός πράκτορας έγινε), τον Γιώργο Καλαφατάκη η ικανοποίησή του ήταν τόσο μεγάλη για τη συμμετοχή και το κλίμα που δημιουργήθηκε λέγοντας χαρακτηριστικά «χαλάλι η κούραση αφού δώσαμε τόση χαρά στον κόσμο».

Ένας Δήμαρχος… «εντός πεδιάς»

Στο Andros Island 3x3 Basketball Festival ξεχώρισε πάντως και η παρουσία της τοπικής αυτοδιοίκησης. Ο Δήμαρχος Άνδρου, Θεοδόσης Σουσούδης, άφησε για λίγο το γραφείο του έβγαλε τα σακάκια, φόρεσε αθλητικά και μπήκε στο γήπεδο δείχνοντας σε όλους ότι κατέχει άριστα τα μυστικά του αθλήματος.

Το μεγάλο κέρδος πάντως για τη διοργάνωση ήταν η χαρά που έδωσε στα παιδιά του νησιού. Το πόσο «χορτασμένα» έφυγαν αποτυπώθηκε στις εκφράσεις ικανοποίησης τόσο από τα ίδια όσο και από τους γονείς τους προς τους διοργανωτές, κάτι που αποδεικνύει ότι τέτοιου είδους event δίνουν ανάσα ζωής στις μικρές κοινωνίες της Χώρας μας.

Έτσι όταν τα φώτα έσβησαν και έπεσε η αυλαία του 2ου Andros Island 3x3 Basketball Festival όλοι έδωσαν ραντεβού για το καλοκαίρι του 2027. Άλλωστε όπως έχει δηλώσει και ο Δήμαρχος Θεοδόσης Σουσούδης ο στόχος της Δημοτικής Αρχής είναι το τουρνουά να γίνει θεσμός και ήδη βρίσκεται σε πολύ καλό δρόμο…

