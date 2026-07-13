FIBA MASTERS: Η αυλαία έκλεισε, έμεινε για πάντα τα χαμόγελα και η συγκίνηση

To πρώτο FIBA Masters Open της ιστορίας, στα γήπεδα της ευρύτερης περιοχής του Λουτρακίου, έφτασε στο τέλος του και η ιστορία γράφτηκε με «χρυσά» γράμματα στην Ελλάδα, για μια διοργάνωση που ήρθε για να αποτελέσει μια νέα παράδοση στον κόσμο του μπάσκετ, αποτελώντας μια ξεχωριστή αθλητική και όχι μόνο συνάντηση.

Την Κυριακή 12 Ιουλίου εννέα τελικοί.

Μια συναρπαστική αναμέτρηση διεξήχθη στην κατηγορία Μ40+ Ανδρών για το κλείσιμο του FIBA Masters Open, με τη Γερμανία να επικρατεί της Ιταλίας με 69-66 στο Κιάτο χάρη σε δύο τρίποντα του Ομάρι Νοξ, που αναδείχθηκε και Πολυτιμότερος Παίκτης. Η Γεωργία, στον μικρό τελικό, κέρδισε τους Έλληνες Korinthians με 65-63 στο Λεχαίο.

Την ίδια στιγμή, στην Κόρινθο, στη μεγάλη ηλικιακή κατηγορία των Ανδρών στους 70+, οι USA Global Masters επικράτησαν στον τελικό της KK Postar με 60-46 στην Κόρινθο, με τη Λιθουανία να κερδίζει την Ιταλία με 39-31 στο μικρό τελικό στο Λουτράκι. Το βραβείο του MVP απονεμήθηκε στον Τζέρι Γκίλμπερτ.

Οι Αμερικανοί ήταν νικητές και στην ηλικιακή κατηγορία των Ανδρών 60+, με τη Samex Mexico να κερδίζει τους Australia Masters Green με 61-58 στην Κόρινθο, ενώ η Ιταλία πήρε την τρίτη θέση στο Λουτράκι με 63-45 απέναντι στην Ιρλανδία. Το βραβείο του Πολυτιμότερου Παίκτη δόθηκε στον Ej Tarpey. Λίγο πιο χαμηλά και μεταφερόμενοι στο Λέχαιο, οι Italia Golden Players Mercuro νίκησαν την Ουγγαρία με 88-65 στο μεγάλο τελικό και κατέκτησαν άλλο ένα τρόπαιο για τη γειτονική Ιταλία στην ηλικιακή κατηγορία 55+ Ανδρών, που πανηγύρισε έντονα σε αυτή την ηλικιακή κατηγορία, καθώς την προηγούμενοι μόλις ημέρα οι Italia Golden Players είχαν νικήσει την Τσεχία με 45-43.

Στην κατηγορία 50+ Ανδρών η δράση του τελικού βρέθηκε στο Κιάτο, εκεί όπου η Σερβία έγινε άλλη μια χώρα, που έφυγε με κούπα από την Ελλάδα χάρη στο 79-52 έναντι της Αυστραλίας, ενώ νωρίτερα οι Italia Golden Players Marte έπαιρναν άλλο ένα μετάλλιο για την χώρα τους, με 55-47 έναντι της Ιρλανδίας στο Λέχαιο. MVP αναδείχθηκε ο Αλεκσάνταρ Ραντένκοβιτς.

Τα κορίτσια, φυσικά, πρόσφεραν τις δικές τους σπουδαίες συγκινήσεις, όπως οι Γυναίκες της ηλικιακής κατηγορίας 40+, με την Ιρλανδία να κερδίζει την Ιταλία με 66-45 στον τελικό της Κορίνθου και τις παίκτριες να πανηγυρίζουν μπροστά σε ένα ενθουσιώδες κοινό. Ο τίτλος της MVP πήγε στη Μισέλ Φάχι. Ανεβαίνοντας εκ νέου στην πιο μεγάλη ηλικιακή κατηγορία για τις Γυναίκες, αυτή των 65+, ο τελικός διεξήχθη επίσης στην Κόρινθο, με νικήτρια την Αυστραλία με 44-22 κόντρα στην Ιταλία, ενώ οι Angeles de Puebla από το Μεξικό πήραν την τρίτη θέση. Ο τίτλος της Πολυτιμότερης παίκτριας απονεμήθηκε στην Γκέιλ Χέντερσον.

Παράλληλα, στην ηλικία 60+, οι Αυστραλές πανηγύρισαν χάρη σε μια άνετη επικράτηση στο Κιάτο με 50-31 έναντι της Team Palmares από την Χιλή. Η Κάθριν Μπράβαρντ ψηφίστηκε MVP τηε ηλικιακής κατηγορίας.

Στην ηλικιακή κατηγορία 50-55+ των Γυναικών, οι Hungarian Angels νίκησαν την Ιρλανδία με 44-31 στον τελικό, σε ένα γεμάτο Κλειστό στο Κιάτο, με την Ιταλία να κερδίζει την Gobi Sky με 58-49 στην Κόρινθο για την τρίτη θέση. Το βραβείο της MVP πήγε στη Ρέκα Παντάνι.

Τα αποτελέσματα της όγδοης και τελευταίας ημέρας:

Κλειστό Λουτρακίου

M70+ 3rd Place LIETUVA-Italia Golden Players 39-31

M60+ 3rd Place Ireland-Italia Golden Players 45-63

Κλειστό Κορίνθου

F50-55+ 3rd Place Italia Golden Players-Gobi Sky 58-49

F40+ Final Ireland-Italia Golden Players 66-45

M60+ Final Samex Mexico-Australia Masters Green 61-58

F65+ Final Australia Masters Brolgas 65+-Italia Golden Players 65+ 44-22

M70+ Final USA Global Masters-KK Postar 60-46

Κλειστό Κιάτου

F60-65+ F60+ Final Australia Masters Brolgas 60+-Team Palmares 60+ 50-31

F50-55+ Final Ireland-Hungarian Angels 31-44

M50+ Final Australia Masters-Serbia 52-79

M40+ Final Germany-Italia Golden Players 69-66

Κλειστό Λεχαίου

M55+ Final Italia Golden Players Mercuro-Hungary 88-65

M70+ 5th-7th Place Clube Duque de Caixas-Australia Masters 39-35

M50+ 3rd Place Game Ireland-Italia Golden Players Marte 47-55

M40+ 3rd Place Game Georgia-Korinthians 65-63

Korinthians: Κουτρούλιας 17(1), Δέδες, Κορσαλής, Κατσαμάκης 8(1), Πρέσβελος, Παύλου 2, Παπαθάνος 2, Σταυρόπουλος 30(3), Πανούσης 4, Αδάμ

