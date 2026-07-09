Ραμαντάνης στο Gazz Floor by Novibet: «Η εξέλιξη των συζητήσεων των Γουόκαπ, Ντόρσεϊ και "Παπ" με τον Ολυμπιακό»

Οι ανανεώσεις των παικτών του Ολυμπιακού τέθηκαν στο επίκεντρο των συζητήσεων στην εκπομπή Gazz Floor by Novibet.

Το ζήτημα της ανανέωσης των παικτών του Ολυμπιακού τέθηκε στο πάνελ της εκπομπής «Gazz Floor by Novibet» γύρω από τις απαιτήσεις και τις συζητήσεις των Τόμας Γουόκαπ, Κώστα Παπανικολάου και Τάιλερ Ντόρσεϊ.

Ο ρεπόρτερ του Ολυμπιακού, Παναγιώτης Ραμαντάνης, τοποθετήθηκε γύρω από το ζήτημα μεταφέροντας όλες τις πληροφορίες.

«Οι τρεις τους έχουν οικονομικές απαιτήσεις μεγαλύτερες με βάση το συμβόλαιο που έχουν αυτή τη στιγμή. Τόσο αναφορικά με τη διάρκεια, όπως η περίπτωση του Παπανικολάου με τον οποίο υπάρχει μεγάλη αισιοδοξία και θέλουν να συνεχίσουν μαζί του. Με τις οικονομικές απαίτησεις των Ντόρσεϊ και Γουόκαπ που είναι πολύ μεγαλύτερες. Έχουν γίνει ραντεβού, δεν έχει βρεθεί χρυσή τομή. Πρέπει να σταθούμε στην ατάκα των Αγγελόπουλων. Οι δύο παίκτες έχουν συμβόλαιο και για τη σεζόν που έρχεται, αλλά και οι δύο έχουν υψηλότερες απαιτήσεις. Πρέπει να βρεθεί η χρυσή τομή. Δεν γίνεται να παίζει κάποιος στην ομάδα που δεν είναι ευχαριστημένος, όμως και ο ίδιος πρέπει να σεβαστεί ότι έχει υπογράψει συμβόλαιο».