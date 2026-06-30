Από 24-26 Ιουλίου τελικά η διεξαγωγή του Andros Island 3x3 Basketball Festival

Με μια μικρή μετάθεση ως προς τις ημερομηνίες πραγματοποίησής του θα γίνει τελικά το 2ο Andros Island 3x3 Basketball Festival

Για καθαρά τεχνικούς λόγους ήταν απαραίτητο το μπασκετικό event στο πανέμορφο νησί της Άνδρου θα πραγματοποιηθεί το τριήμερο 24-26 Ιουλίου αντί 10-12/7 όπως είχε αρχικά ανακοινωθεί. Μια απόφαση που πάρθηκε από κοινού από τον Δήμο Άνδρου που είναι ο διοργανωτής, αλλά και τον υπεύθυνο & τεχνικό διευθυντή Γιώργο Καλαφατάκη με στόχο την καλύτερη δυνατή οργάνωση αλλά και την παρουσία κορυφαίων παικτών που θα δώσουν και φέτος το παρών στην Άνδρο.

Ο μεγάλος στόχος είναι μετά το απόλυτα επιτυχημένο περσινό εγχείρημα, η γιορτή του μπάσκετ στην πλατεία Γηροκομείου της Χώρας να αποτελέσει πόλο έλξης για μικρούς και μεγάλους που θα θέλουν να αγωνιστούν αλλά και να γίνουν μια παρέα με κορυφαίους αθλητές. Ήδη οι δηλώσεις συμμετοχών έχουν ξεκινήσει στην επίσημη πλατφόρμα του event και όλοι εκτιμούν ότι θα ξεπεράσει σε νούμερα τα περσινά όταν και είχαν συμμετάσχει 47 ομάδες. Εκτός από τα παιχνίδια θα υπάρχουν και διαγωνισμοί με πλούσια δώρα αλλά και πολλές εκπλήξεις. Όσοι πιστοί λοιπόν προσέλθετε και δηλώστε συμμετοχή για τη γιορτή του μπάσκετ της Άνδρου από 24-26 Ιουλίου. Τις επόμενες ημέρες θα ανακοινωθούν και τα ονόματα των εν ενεργεία αθλητών του μπάσκετ αλλά και των παλαιμάχων που θα βρεθούν στην Άνδρο!

Το 3x3 είναι ένα άθλημα για όλες τις ηλικίες, για αγόρια και κορίτσια.

Για τον λόγο αυτό έχουν δημιουργηθεί και οι εξής ηλικιακές κατηγορίες:

• Under 11 (Αγόρια και κορίτσια γεννημένα μεταξύ 2016-2015)

• Under 13 (Αγόρια και κορίτσια γεννημένα μεταξύ 2014-2013)

• Under 15 Girls (Κορίτσια γεννημένα μεταξύ 2012-2011)

• Under 15 Boys (Αγόρια γεννημένα μεταξύ 2012-2011)

• Under 17 Women (Κορίτσια γεννημένα μεταξύ 2010-2009)

• Under 17 Men (Αγόρια γεννημένα μεταξύ 2010-2009)

• Open Men (Άνδρες γεννημένοι από το 2008 και πριν)

• Open Women (Γυναίκες γεννημένες από το 2008 και πριν)

Το 3x3 είναι:

• ΑΠΛΟ: 1 καλάθι, μισό γήπεδο Μπάσκετ, ομάδες των 3ων ή 4ων παικτών.

• ΓΡΗΓΟΡΟ: παιχνίδι 10 λεπτών, 12 δευτερόλεπτα επίθεση, χωρίς διακοπές.

• ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΟ: Η ομάδα που θα φτάσει πρώτη στους 21 πόντους κερδίζει, στην παράταση κερδίζει αυτός που θα βάλει πρώτος 2 πόντους.

Κάθε αθλητής με την συμμετοχή του θα λάβει μία δωρεάν εμφάνιση του τουρνουά και θα διεκδικήσει πλούσια ατομικά & ομαδικά έπαθλα σε διαγωνισμούς. Κάθε ομάδα θα παίξει τουλάχιστον 3 αγώνες στην διάρκεια του τουρνουά.

Τρόποι εγγραφής και περαιτέρω πληροφορίες:

Μπείτε στο play.fiba3x3.com, αναζητήστε το τουρνουά μας (Andros Island 3x3 Basketball Festival) και ολοκληρώστε εύκολα και γρήγορα την εγγραφή σας στην κατάλληλη ηλικιακή κατηγορία.

Επικοινωνήστε μαζί μας & στείλτε μας ηλεκτρονικά τα στοιχεία της ομάδας σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας ή sms: 6979820747 (Viber & WhatsApp)

Κόστος Συμμετοχής: Δωρεάν για όλους τους συμμετέχοντες.

Προγραμματισμός Αγώνων:

Παρασκευή (24/7) Απόγευμα: 17:00-23:00

Σάββατο (25/7) Απόγευμα: 17:00-23:00

Κυριακή (26/7) Απόγευμα: 17:00-23:00