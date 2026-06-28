Μανόλο Ρεάλ στο Gazzetta: «Η φιλοσοφία της Βαλένθια και ο τρόπος που θα πάει μπροστά το γυναικείο μπάσκετ»

Το γυναικείο τμήμα μπάσκετ της Βαλένθια αναδείχθηκε πρωταθλήτρια Ισπανίας και ο Μανόλο Ρεάλ ανέφερε στο Gazzetta το μυστικό της επιτυχίας πίσω από τις ακαδημίες των κοριτσιών.

Αποστολή στη Βαλένθια: Νότης Χάλαρης

Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε η φετινή σεζόν στο γυναικείο τμήμα μπάσκετ της Βαλένθια, καθώς επικράτησε της Σαραγόσα στους τελικούς και κατέκτησε το πρωτάθλημα στην Ισπανία.

Το Gazzetta, παρέα με τη «Valencia CF Academy Greece & Cyprus» μίλησαν με τον άνθρωπο που βρίσκεται πίσω από την οργάνωση των ακαδημιών του γυναικείου τμήματος, Μανόλο Ρεάλ.

Ποια είναι η φιλοσοφία των ακαδημιών;

«Το πρώτο είναι να καταλάβουμε την φιλοσοφία που θέλουμε να υπάρχει στις ακαδημίες στη Βαλένθια και να μπορέσουμε να καταλάβουμε τι θέλει από εμάς ο σύλλογος. Το πιο σημαντικό είναι να δουλέψουμε πάνω σε τρία πράγματα. Πρώτον, να έχουμε παίκτες προετοιμασμένους για να μπορούν να βοηθήσουν την πρώτη ομάδα στις προπονήσεις. Δεύτερον, να δημιουργούμε το αίσθημα του ανήκει στην Βαλένθια, ώστε οι παίκτες να μην νιώθουν απλώς μέλη μιας ομάδας αλλά μέλη ενός συλλόγου και τρίτον να χρησιμοποιούμε αυτή την διαδικασία ως έναν τρόπο μετάδοσης των αξιών του συλλόγου, όπως η προσπάθεια και η δουλειά».

Ποιο είναι το πιο δύσκολο κομμάτι στις ακαδημίες;

«Για μένα το πιο δύσκολο σε όλη αυτή τη διαδικασία είναι να καταφέρουμε οι παίκτριες να εσωτερικεύσουν ότι η απαίτηση και η προσπάθεια συνδέονται με την απόλαυση. Παράλληλα, πρέπει να καταλάβουν ότι οι σπουδές αποτελούν θεμελιώδες μέρος της εξέλιξής τους και μπορούν να τις βοηθήσουν να παίξουν καλύτερα μπάσκετ. Η μετάδοση αυτής της νοοτροπίας από τους προπονητές προς τις παίκτριες είναι καθοριστική, όπως και το να αντιληφθούν όλοι ότι δεν είναι απλώς μέρος μιας ομάδας, αλλά μέρος ενός συλλόγου. Γι’ αυτό δουλεύουμε τόσο πολύ με τους προπονητές. Οι παίκτριες περνούν, αλλά αυτό που θέλουμε είναι να δημιουργήσουμε αυτό το αίσθημα ταυτότητας και ανήκει. Για τον λόγο αυτό εργαζόμαστε ιδιαίτερα με τους προπονητές, ώστε να μπορούν να μεταδίδουν αυτή τη φιλοσοφία. Αυτό που πρέπει να είναι ξεκάθαρο είναι ότι στις ακαδημίες ο στόχος των προπονητών δεν είναι η νίκη».

Θεωρείτε ως μεγάλο πρόβλημα τη συμπεριφορά των γονιών;

«Εμείς προσπαθούμε να προλαμβάνουμε τα προβλήματα. Είναι αλήθεια. Προσπαθούμε να προλαμβάνουμε τα προβλήματα. Είναι αλήθεια ότι, μαζί με τους προπονητές και τις παίκτριες, προσπαθούμε να ορίζουμε πολύ ξεκάθαρα ποιες είναι οι προσδοκίες για κάθε παίκτρια. Πραγματοποιούμε μια συνάντηση με τους γονείς, στην οποία τους εξηγούμε τι είναι σημαντικό: πέρα από τις σπουδές, ποιος είναι ο στόχος της παίκτριας για τη χρονιά. Έτσι, κανείς δεν περιμένει κάτι διαφορετικό από αυτό που έχει τεθεί εξαρχής· ακόμη κι αν μια παίκτρια δεν μπορεί να είναι η πιο σημαντική του συλλόγου ή της ομάδας, λαμβάνει αυτή την ενημέρωση από την αρχή της χρονιάς. Με αυτόν τον τρόπο όλοι καταλαβαίνουν ότι η ομάδα είναι ένα μέσο μετάδοσης θετικών συναισθημάτων και όχι, αντίθετα, πηγή απογοήτευσης. Δουλεύουμε πολύ ώστε οι γονείς να γνωρίζουν ποια είναι η προσδοκία για κάθε παίκτρια, ώστε να μην δημιουργούνται προβλήματα. Υπάρχουν πολλά θετικά στοιχεία, αλλά της εξηγείται ποιος είναι ο στόχος της για τα επόμενα δύο χρόνια: τόσο ως προς τη σωματική της βελτίωση όσο και ως προς τη βελτίωσή της στο μπάσκετ, καθώς και πού πρέπει να βρίσκεται μέσα σε δύο χρόνια. Για μένα, η δυσκολία προκύπτει όταν είτε ο γονιός είτε η παίκτρια δεν έχουν ξεκάθαρο ποιος είναι ο στόχος τους, αλλά θεωρούν ότι εκείνοι καθορίζουν πού πρέπει να φτάσουν. Όλοι θέλουν να γίνουν Μάικλ Τζόρνταν, όμως πρέπει να τους εξηγήσουμε ότι δεν πρόκειται απαραίτητα να φτάσουν εκεί· υπάρχει όμως ένας δρόμος που μπορεί να τους επιτρέψει να απολαύσουν το μπάσκετ μέσα στη Βαλένθια».

Θα ήθελα να μου εξηγήσετε τον ρόλο σας;

«Ο ρόλος μου είναι κυρίως να δουλεύω πολύ με τους προπονητές, ώστε αυτό που μεταδίδουν στις παίκτριες να μην είναι ποτέ ότι ο στόχος είναι μόνο η νίκη, γιατί έτσι χάνεται η ουσία της πληροφορίας. Στόχος είναι να τους βοηθήσω να γίνουν καλύτεροι προπονητές ανάπτυξης και, στη συνέχεια, να έχουν πολύ ξεκάθαρους στόχους, τους οποίους να μπορούν να μεταδίδουν στις παίκτριες. Η δουλειά μου είναι οι προπονητές να αισθάνονται σίγουροι όταν διαμορφώνουν ανθρώπους και παίκτριες. Θέλουμε οι προπονητές των γυναικείων ακαδημιών, όταν φτάνει αυτή η περίοδος, να γνωρίζουν ήδη ποια παίκτρια θα συνεχίσει και ποια όχι για την επόμενη χρονιά, πριν ακόμη αγωνιστούν στα πρωταθλήματα Ισπανίας. Έτσι, δεν βασίζουν αυτό που πρόκειται να κάνουν στο αποτέλεσμα, σαν να επρόκειτο για μια επαγγελματική ομάδα».

Για τη βελτίωση του γυναικείου μπάσκετ...

«Πιστεύω ότι σε αυτό το κομμάτι έχουμε την υποχρέωση να σκεφτόμαστε συνεχώς ένα βήμα πιο μπροστά και όχι να λειτουργούμε σαν «πυροσβέστες», προσπαθώντας διαρκώς να σβήνουμε φωτιές. Γι’ αυτό δουλεύουμε πολύ πάνω σε αυτό το θέμα. Υπάρχουν τρεις βασικοί άξονες στους οποίους μπορεί να βελτιωθεί η γυναικεία ακαδημία. Ο πρώτος αφορά τους προπονητές: να καταφέρουμε να υιοθετήσουν αυτή τη φιλοσοφία, σύμφωνα με την οποία είναι προπονητές του συλλόγου και όχι απλώς προπονητές μιας ομάδας. Για να γίνει αυτό πρέπει να είναι πολύ καλύτερα προετοιμασμένοι, και αυτό είναι η δική μου δουλειά και υποχρέωση. Ένας προπονητής που βρίσκεται στην κατηγορία των παίδων/κορασίδων πρέπει να είναι τεχνικά και πνευματικά προετοιμασμένος ώστε να μπορέσει να περάσει στην κατηγορία των νέων/νεανίδων, χωρίς να υπάρχουν τόσα χρόνια μετάβασης. Πρέπει, δηλαδή, να είναι προετοιμασμένος ως προπονητής συλλόγου και όχι μόνο ως προπονητής μιας συγκεκριμένης ηλικιακής κατηγορίας.

Ο δεύτερος άξονας αφορά τις παίκτριες: να καταφέρουμε να τους μεταδώσουμε τη φιλοσοφία που θέλουμε, να τολμούν περισσότερο σε σχέση με το πού πηγαίνει το σύγχρονο μπάσκετ, να σουτάρουν περισσότερο τρίποντο, να είναι πιο κινητικές και, μέσα σε αυτή τη δουλειά, να αφιερώνεται περισσότερος χρόνος στην ατομική βελτίωση.

Ο τρίτος άξονας αφορά όλους όσοι σχετίζονται με εμάς, γονείς, προπονητές και γενικότερα το περιβάλλον της ακαδημίας. Αυτό πάνω στο οποίο δουλεύουμε ιδιαίτερα είναι να καταφέρουμε να τους μεταδώσουμε όλα αυτά πολύ καλύτερα, ώστε αυτή η διαφορετική φιλοσοφία να γίνει πιο ορατή, πιο κατανοητή και πιο κοντά σε όλους».

Ποιες συμβουλές δίνετε στα νέα παιδιά;

«Πρώτα απ’ όλα, να σπουδάζει. Δηλαδή, θα εξηγήσω τις συμβουλές που δίνω στις παίκτριες της Βαλένθια, γιατί είναι σαν σταθερές αρχές. Αυτό που ζητώ από εκείνες θα το έλεγα σε οποιαδήποτε παίκτρια αυτής της ηλικίας. Το μπάσκετ είναι συναίσθημα και πάθος, αλλά αυτό δεν πρέπει να την κάνει να χάσει από το βλέμμα της κάτι πολύ σημαντικό: να διαμορφωθεί ως άνθρωπος μέσα από τις σπουδές, όποιο είδος σπουδών κι αν ακολουθήσει, ώστε και το μυαλό της να εξελίσσεται με τον ίδιο ρυθμό με το σώμα της. Εμείς ζητάμε τους βαθμούς από όλες τις παίκτριες της ακαδημίας και, αν κάποια παρουσιάσει πτώση, της αφαιρείται μία ημέρα προπόνησης μέχρι να μας φέρει ξανά τους βαθμούς της. Αυτό ήδη εφαρμόζεται, παρότι είμαστε ένας σύλλογος με πολύ υψηλές απαιτήσεις στο μπάσκετ.

Δεύτερον, να έχουν ενθουσιασμό και όνειρα, αλλά όχι υπερβολικές προσδοκίες ή την αίσθηση της υποχρέωσης. Να έχουν τη χαρά και την επιθυμία να πετύχουν πράγματα, αλλά όχι την πίεση ότι είναι υποχρεωμένες να το κάνουν, γιατί αυτό δημιουργεί απογοήτευση και είναι ένας από τους λόγους που πολλά παιδιά εγκαταλείπουν το μπάσκετ. Αυτό είναι που οδηγεί πολλές παίκτριες, πολλά κορίτσια, να σταματούν γύρω στα 16 τους χρόνια. Εμείς έχουμε καταφέρει εδώ και πολλά χρόνια να μην εγκαταλείπει καμία παίκτρια την ομάδα στη μέση της χρονιάς.

Και τρίτον, να παίζει μπάσκετ επειδή είναι αυτό που της αρέσει περισσότερο στη ζωή. Επομένως, όταν πηγαίνει να συναντήσει τις φίλες της ή όταν πηγαίνει για προπόνηση σε έναν χώρο όπου βρίσκεται τρεις ή τέσσερις φορές την εβδομάδα, αυτό πρέπει να είναι κάτι που της προκαλεί χαμόγελο και απόλαυση. Αν δεν συμβαίνει αυτό, τότε δεν έχει νόημα».