Η Εθνική Ελλάδος μπάσκετ γυναικών ξεκινάει τις υποχρεώσεις της στο Τουρνουά «Βάσω Μπεσκάκη», αντιμετωπίζοντας τη Δανία στην πρεμιέρα.

Το 5ο Διεθνές Τουρνουά «Βάσω Μπεσκάκη» ξεκινάει σήμερα (12/06), με την αναμέτρηση Ελλάδα - Δανία. Η Εθνική Ομάδα Γυναικών βρίσκεται στα Γιάννενα όπου συνεχίζει την προετοιμασία της ενόψει των φιλικών αγώνων με Δανία και Βουλγαρία.

Οι αγώνες θα μεταδοθούν τηλεοπτικά από το σάιτ της ΕΟΚ στο Youtube. Απούσης πάντως κάποιας επίσημης διοργάνωσης στη διάρκεια του εφετινού καλοκαιριού, οι αθλήτριες της Εθνικής Γυναικών έχουν όλο τον χρόνο μπροστά τους να αξιοποιήσουν τις προπονήσεις και τους φιλικούς αγώνες, ώστε να παραμένουν σε εγρήγορση ενόψει των αναμετρήσεων του δεύτερου γύρου της προκριματικής φάσης του Ευρωμπάσκετ 2027, που θα αρχίσει τον προσεχή Νοέμβριο.

Η Ιωάννα Κριμίλη αναφέρθηκε στην αναμέτρηση λέγοντας:

«Είναι πολύ μεγάλη τιμή που βρισκόμαστε ξανά εδώ με την Εθνική ομάδα, πόσω μάλλον για ένα τόσο σημαντικό τουρνουά το οποίο διεξάγεται στη μνήμη της Βάσως Μπεσκάκη», δήλωσε η Ιωάννα Κριμίλη, μία από τις εκπροσώπους της επόμενης γενιάς της γαλανόλευκης και σταθερά παρούσα στις κλήσεις της ομάδας, από πέρσι που πήρε το…προσκλητήριο για πρώτη φορά. Από την άλλη όμως έχουν έρθει νέα κορίτσια επομένως πρέπει να δουλέψουμε ακόμα περισσότερο όλες όσες είμαστε εδώ, αρχικά για να μπορέσουμε να καλύψουμε τις απουσίες που υπάρχουν και μετά για να βάλουμε στο κλίμα τα κορίτσια που μπήκαν τώρα στην ομάδα. Είναι πολύ σημαντικό πάντως που έχουν μπει και νέα κορίτσια».

«Οι αγώνες που θα παίξουμε στο τουρνουά θα βοηθήσουν αρκετά, γιατί από την στιγμή που ο χρόνος προετοιμασίας με την Εθνική ομάδα είναι περιορισμένος, πόσω μάλλον την περίοδο όπου είναι σε εξέλιξη το πρωτάθλημα, μπορούμε να βρισκόμαστε με τις συμπαίκτριές μας κάτι το οποίο είναι αρκετά θετικό.

Μπορεί αυτή την στιγμή να μην έχουμε υποχρεώσεις σε κάποια ευρωπαϊκή διοργάνωση, αλλά είναι σημαντικό που βρισκόμαστε εδώ για τις προπονήσεις. Μας δίνεται η ευκαιρία να βρίσκουμε η μία την άλλη και τα πατήματά μας γιατί τώρα που δεν έχουμε υποχρεώσεις με τους συλλόγους όπου παίζουμε, η συγκέντρωσή μας είναι στην Εθνική ομάδα. Κάτι το οποίο ούτως ή άλλως συμβαίνει και πρέπει να συμβαίνει κάθε φορά!»