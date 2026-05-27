Ο άλλοτε παίκτης του Ολυμπιακού μπορεί να πάτησε τα 41 του χρόνια, όμως παραμένει σε φόρμα, με τον ίδιο να ανακοινώνεται από το Ρέθυμνο και να παραμένει στη δράση και τη σεζόν 2026 - 2027.

Αναλυτικά η ανακοίνωση για τον Μπρεντ Πέτγουεϊ:

Το Ρέθυμνο Cretan Kings, με ιδιαίτερη χαρά, ανακοινώνει την ανανέωση της συνεργασίας για μια ακόμα χρονιά με τον πολύπειρο Power Forward Μπρέντ Πέτγουεϊ. Ένας από τους πλέον θεαματικούς και δημοφιλείς παίκτες της ελληνικής μπασκετικής οικογένειας, ο Μπρεντ αποτελεί κομβικό σημείο αναφοράς της ομάδας μας, συμβάλλοντας καθοριστικά στην πορεία μας τη σεζόν 2025-26. Ξεχώρισε για την αγωνιστική του ποιότητα, την ισχυρή προσωπικότητα που διαθέτει και το ήθος του, τόσο εντός όσο κι εκτός γηπέδου και θα συνεχίσει να φοράει την αγαπημένη του φανέλα και την νέα σεζόν στην National League2. Μπρεντ σου ευχόμαστε μια ακόμα σεζόν με υγεία, θέαμα και καλό μπάσκετ!