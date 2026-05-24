Ολυμπιακός-Ρεάλ Μαδρίτης: Ο μεγάλος τελικός στο Gazz Floor by Novibet με σούπερ καλεσμένους, αναλύσεις και φουλ ρεπορτάζ από το T-Center!

Το Gazz Floor powered by Novibet έρχεται στις οθόνες σας από τις 18.30, με Ιωάννη Παπαπέτρου, Hoopfellas, αναλυτικό ρεπορτάζ από T-Center κι όπου υπάρχει δράση αλλά και τους special guests μας Γιώργο Λιμνιάτη - Σταύρο Ελληνιάδη!

Ο μεγάλος ΤΕΛΙΚΟΣ έφτασε! Ο Ολυμπιακός διεκδικεί στην Αθήνα και στο T-Center την 4η κούπα της ιστορίας του απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης.

Στο Gazz Floor powered by Novibet θα ζήσετε μαζί μας όλη τη γιορτή του μεγάλου τελικού του Final Four. Στις 18:00 οι Κουστέρης, Κωνσταντινήδης και Παπαπέτρου από το στούντιο, μαζί με τους Καλκαβούρα, Παπαδογιάννη, Μαυροδόντη, Οικονομίδου και Σταυρουλάκη από το T-Center, θα σας μεταφέρουν όλα τα τελευταία νέα πριν τον τελικό.

Special Guests οι Γιώργος Λιμνιάτης και Σταύρος Ελληνιάδης που θα μας δώσουν τα δικά τους ξεχωριστά σχόλια και αναλύσεις!

v