Μάλαγα - ΑΕΚ: Με οδηγούς τους Νάναλι και Μπάρτλεϊ για την πρόκριση στον τελικό του BCL

Ανάλυση και προγνωστικά για τον ημιτελικό της ΑΕΚ με τη Μάλαγα στο Basketball Champions League!

Πιο σοφή, προσγειωμένη και με λιγότερο άγχος αυτήν τη φορά, η ΑΕΚ επιστρέφει στο F4 του BCL με στόχο την κατάκτηση του τίτλου.

Η συνθήκη μοιάζει καλή. Ο “Δικέφαλος” φέτος έχει το σκληρό κέλυφος αγωνιστικά για να επιβιώσει σε μάχες διαΜάλαγα - ΑΕΚ: Με οδηγούς τους Νάναλι και Μπάρτλεϊ για την πρόκριση στον τελικό του BCL φορετικής φύσεως και σε κλειστά ματς όπου η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά. Η Ουνικάχα, την οποία θα βρει απέναντι της απόψε, είναι αναμφίβολα μια σπουδαία ομάδα. Στη θητεία του Ιμπόν Ναβάρο έστρρεψε επάνω της ουκ ολίγες φορές τους προβολείς του ευρωπαϊκού μπάσκετ παίζοντας εξαιρετικό μπάσκετ και φτάνοντας σε σημαντικές διακρίσεις. Όμως το γκρουπ αυτό βρίσκεται στο τέλος της διαδρομής του.

Ο κυκλος κλείνει και οι αλλαγές τη νέα σεζόν θα είναι σαρωτικές. Πρόκειται για μαι κατάσταση που έχει “γράψει” αγωνιστικά στο προφίλ της φετινής Ουνικάχα η οποία δεν έχει τη φρεσκάδα και τη σύμπνοια του πρόσφατου παρελθόντος. Και αυτό είναι μια αξιοσημείωτη λεπτομέρεια, μπαίνοντας στον ημιτελικό.

Η ΑΕΚ οφείλει να είναι επιθετική από το ξεκίνημα και να επιβληθεί με το φυσικό/αθλητικό της πλεονέκτημα. Οι Ίβηρες είναι πιο δυνατοί στα fundamentals δουλεύοντας εξαιρετικά συνεργασίες κάθε είδους. Έχουν αθλητές που ξέρουν να παίζουν τέτοια ματς και εκτελούν στον αυτόματο λεπτομέρειες νίκης. Οι Off-screen δράσεις του Καλινόσκι, το playmaking του Κέντρικ Πέρι και ο σκληροτράχηλος χαρακτήρας του Τάισον Πέρεζ έχουν βγάλει ουκ ολίγες φορές στον αφρό, σε ανάλογες καταστάσεις, την ομάδα της Ανδαλουσίας.

Η αποτελεσματικότητα των χειριστών του Ντράγκαν Σάκοτα σε επίπεδο εκτέλεσης και απόφασης θα παίξει σημαντικό ρόλο στην έκβαση του ματς. Ειδικά ο Φρανκ Μπάρτλεϊ θα πρέπει να βάλει πίεση από την αρχή στην ισπανική άμυνα και να συνδεθεί με τους σουτέρ στην περίμετρο και τους cutters (οι συμπαίχτες του που θα ενεργοποιήσουν κοψίματα προς το καλάθι) ώστε να βρει η ΑΕΚ ποιοτικές εκτελέσεις.

Το παιχνίδι αναμένεται να έχει υψηλό ρυθμό, στον οποίο η ελληνική ομάδα μπορεί να ανταπεξέλθει, κλείνοντας το σωστά με την ικανότητα των περιφερειακών στο ένας εναντίον ενός.

