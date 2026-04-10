Το παράνομο πρωτάθλημα που διεξάγεται από την ΚΕΔ για την ΕΣΚΑΝΑ συνεχίζεται, με την κατάσταση να έχει ξεφύγει εκτός ελέγχου και το ελληνικό μπάσκετ να έχει φτάσει στα όρια του ευτελισμού.

Το ελληνικό μπάσκετ έχει φτάσει στα όρια του ευτελισμού με όλα συμβαίνουν στην ΕΣΚΑΝΑ.

Συγκεκριμένα, το πρωτάθλημα της ΕΣΚΑΝΑ συνεχίζεται να διεξάγεται παράνομα από την ΚΕΔ και συμβαίνουν πράγματα που δεν έχουν ξανά συμβεί στην ιστορία.

Εδώ και τέσσερις μήνες που η ΕΣΚΑΝΑ είναι χωρίς ΔΣ (παραιτήθηκαν) και χωρίς υπαλλήλους (μετά από 11 μήνες απληρωσιάς, αναγκάστηκαν να προχωρήσουν σε επίσχεση εργασίας, ώστε να παίρνουν έστω το αντίστοιχο επίδομα 540 ευρώ ).

Μετά από αυτή την εξέλιξη, τη διεξαγωγή των αγώνων ανέλαβε η ΚΕΔ που όποτε προαιρούνται τα σωματεία στέλνουν τους αγώνες που είχαν προγραμματιστεί πριν τις 15 Δεκέμβρη.

Έχουν γίνει δεκάδες παραβάσεις, δεκάδες αποβολές, διακοπές αγώνων, ενστάσεις, πλήρης αναρχία που δεν έχει ούτε καν νομιμοποιηθεί και με οργάνωση, από μια Ένωση που δεν υπάρχει.

Η ομοσπονδία στην καθιερωμένη απολογιστική γενική συνέλευση πέταξε το μπαλάκι της μη ύπαρξης πρωταθλητών και δευτεραθλητών εφήβων και νεανίδων στους γονείς των αθλητών των συλλόγων που έκαναν ασφαλιστικά μέτρα στο πρωτοδικείο κατά ΕΣΚΑ και ΕΟΚ. Συγκεκριμένα αποποιήθηκε κάθε ευθύνη για τη δυσλειτουργία της ΕΣΚΑΝΑ που έχει αυτοτέλεια.

Μάλιστα, χωρίς να έχουν ανακηρυχθεί και επισφραγιστεί από νόμιμο ΔΣ πρωταθλητές της ΕΣΚΑΝΑ έγιναν Final 4 μέσα σε διήμερα με συνοπτικές διαδικασίες και βγήκαν πρωταθλητές,... κουκουλώνοντας το πρόβλημα στις ηλικίες αυτές και για να εκπροσωπηθεί η Ένωση στα αντίστοιχα Πανελλήνια που διεξάγονται την εβδομάδα μετά το Πάσχα.

Φυσικά, ανεξάρτητα από τα αποτελέσματα στα επερχόμενα Πανελλήνιο οι γονείς των αθλητών και αθλητριών των αντιπάλων στα πανελλήνια για να προστατεύσουν τα δικαιώματα(μόρια) των παιδιών τους είναι έτοιμοι να προβούν και εκείνοι σε ασφαλιστικά μέτρα (προσωρινή διαταγή) για λανθασμένο τρόπο διεξαγωγής πρωταθλημάτων και μη ανακήρυξη νομότυπων πρωταθλητών.

Τη δεδομένη χρονική στιγμή οι υπάλληλοι της ΕΣΚΑΝΑ δείχνοντας και απλήρωτοι και τεράστια υπομονή δεν έχουν κάνει καμία δικαστική κίνηση κατά της ΕΣΚΑΝΑ για τα δεδουλευμένα τους,ενώ ακόμη και η δικαστική απόφαση του 2022 για τα δώρα 2016-2021 σφράγισε τους λογαριασμούς αλλά δεν κινήθηκε δικαστικά κατά των προσωρινών μελών ΔΣ.

Η ΕΟΚ αν και η ΕΣΚΑΝΑ είναι μέλος της εδώ και 30 χρόνια και τα 73 σωματεία της ΕΣΚΑΝΑ είναι μέλη της αποποιείται τις ευθύνες της και δεν έχει καταβάλλει πολύ μεγάλο αριθμό μηνιαίων επιχορηγήσεων όπως έπραττε 29 χρόνια από την ίδρυση της ΕΣΚΑΝΑ .

Τα στραβά ξεκίνησαν από την επανεκλογή του νυν προέδρου της ΕΟΚ τον Σεπτέμβριο του 2024. Προφανώς έχει αποφασίσει την κατάργηση της Ένωσης αλλά μάλλον με λάθος τρόπο αφού ως ΝΠΙΔ η μη καταβολή δεδουλευμένων στους υπαλλήλους επιφέρει τεράστια αναστάτωση και ηθική βλάβη αφού στο διάστημα των 20 μηνών δεν έχει γίνει η παραμικρή επέμβαση αλλαγής του τρόπου λειτουργίας , μείωση εξόδων κλπ, πλην της μείωσης εδώ και επτά μήνες της τακτικής επιχορήγησης στο ήμισυ ενώ η ΕΣΚΑΝΑ δεν έχει κάνει το παραμικρό έξοδο πλην των παγίων και ανελαστικών δαπανών.

Σημειώνεται επίσης, ότι όλες οι ετήσιες προκηρύξεις της ΕΣΚΑΝΑ για οποιοδήποτε πρωτάθλημα απαιτούν έγκριση από την ΕΟΚ (επιτροπή πρωταθλημάτων) και αν δεν εγκριθεί δεν μπορεί να δοθεί στα σωματεία της Ένωσης .

Παρά όμως τις προσπάθειες για ανάδειξη νέου προσωρινού ΔΣ φτάσαμε σε αδιέξοδο και μοναδική ελπίδα είναι πλέον όπως συμφωνήθηκε από τα σωματεία που κλήθηκαν να παραστούν σε τρεις άκαρπες συναντήσεις να αναλάβουν αυτά το οικονομικό βάρος για να ολοκληρωθεί η φετινή χρονιά και να υπάρξει νέα.

Να γίνουν οικονομικοί μέτοχοι σε μια Ένωση ερασιτεχνικού μπάσκετ που απαρτίζουν, αφού βλέπουν ότι η Ομοσπονδία τους δεν στηρίζει για πολλούς μήνες την Ένωσή τους. Βέβαια υπάρχει και η καταβολή χρημάτων για ασφαλιστικά μέτρα από τους γονείς των αθλητών των σωματείων που δεν εξασφαλίζει όμως ανόδους και συνέχεια.

Όπως συμβαίνει σε όλους τους αγώνες πρωταθλημάτων σε όλη την χώρα εδώ και χρόνια τα σωματεία πληρώνουν διαιτητές κριτές και κομισσαρίους σε όλα τα παιχνίδια τους και στην ΕΣΚΑΝΑ καλούνται να πληρώσουν και άλλα χρήματα και για την επαναλειτουργία των πρωταθλημάτων κάτι που έπραξαν και πέρυσι τέτοια εποχή στην συντριπτική τους πλειοψηφία για τον ίδιο λόγο. Καλούνται αν θέλουν να υπάρχει η Ένωσή τους να πληρώνουν αυτά για να υπάρχει.