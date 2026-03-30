Γκάλης για Γκούμα: «Το ελληνικό μπάσκετ έχασε μια από τις μεγαλύτερες προσωπικότητές του»

Ο Νίκος Γκάλης μέσω ανάρτησης στα social media, αποχαιρέτησε τον Βασίλη Γκούμα που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών.

Λίγες ώρες μετά την είδηση του θανάτου του Βασίλη Γκούμα, ο «θρύλος» Νίκος Γκάλης αποχαιρέτησε τον δεύτερο σκόρερ του ελληνικού πρωταθλήματος, μέσω ανάρτησης.

Ο «Gangster» μέσω μηνύματος στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook, έγραψε πως το ελληνικό μπάσκετ χάνει μία από τις σπουδαιότερες προσωπικότητες.

Αναλυτικά όσα έγραψε ο Νίκος Γκάλης:

«Με λύπη πληροφορήθηκα την απώλεια του σπουδαίου Βασίλη Γκούμα, το ελληνικό μπάσκετ έχασε μια από τις μεγαλύτερες προσωπικότητές του.

Ειλικρινή συλλυπητήρια».