Γκάλης για Γκούμα: «Το ελληνικό μπάσκετ έχασε μια από τις μεγαλύτερες προσωπικότητές του»
Λίγες ώρες μετά την είδηση του θανάτου του Βασίλη Γκούμα, ο «θρύλος» Νίκος Γκάλης αποχαιρέτησε τον δεύτερο σκόρερ του ελληνικού πρωταθλήματος, μέσω ανάρτησης.
Ο «Gangster» μέσω μηνύματος στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook, έγραψε πως το ελληνικό μπάσκετ χάνει μία από τις σπουδαιότερες προσωπικότητες.
Αναλυτικά όσα έγραψε ο Νίκος Γκάλης:
«Με λύπη πληροφορήθηκα την απώλεια του σπουδαίου Βασίλη Γκούμα, το ελληνικό μπάσκετ έχασε μια από τις μεγαλύτερες προσωπικότητές του.
Ειλικρινή συλλυπητήρια».
Δείτε ΕπίσηςΠαναθηναϊκός στους φιλάθλους του ενόψει Ολυμπιακού: «Η στήριξη της ομάδας γίνεται μόνο με τη φωνή»
