Απίστευτο σκηνικό έλαβε χώρα σε αγώνα μπάσκετ γυναικών στη Φλόριντα με γενικευμένη σύρραξη που οδήγησε σε τραυματισμό διαιτητή και αποβολή επτά παικτριών.

Σκηνές χάους μεταδόθηκαν στην αναμέτρηση του αγώνα μπάσκετ γυναικών ανάμεσα στη South Alabama Jaguars και στη Coastal Carolina Chanticleers στην Πενσακόλα της Φλόριντα την Τετάρτη (04/03).

Με λιγότερο από έξι λεπτά να απομένουν για το φινάλε και το σκορ στο 80-70 υπέρ των γηπεδούχων οι παίκτριες των δύο ομάδων άρχισαν να λογομαχούν με τους διαιτητές να διακόπτουν το ματς.

Η Τρέισι Χιούστον αντέδρασε, γυρνώντας προς την Κορντάσια Χάρις και αρχίζοντας να τη χτυπά. Αμέσως προπονητές και παίκτριες και από τους δύο πάγκους μπήκαν στο παρκέ, προσπαθώντας να τις χωρίσουν, όμως το σκηνικό ξέφυγε και εξελίχθηκε σε γενικευμένη σύρραξη ανάμεσα στις δύο ομάδες. Η ένταση ήταν τέτοια που μία διαιτήτρια δέχθηκε χτύπημα στο πρόσωπο, έπεσε στο παρκέ χάνοντας τις αισθήσεις της και χρειάστηκε ιατρική φροντίδα για να ανακτήσει τις δυνάμεις της. Τελικά, οι διαιτητές απέβαλαν επτά παίκτριες από την ομάδα των φιλοξενούμενων και μόλις μία από τη Σάουθ Αλαμπάμα. Δείτε το σκηνικό