Μία.. τρομακτική επίδοση σημείωσε ο Άντριαν Σταμπς σε σχολικό πρωτάθλημα με 100 πόντους σπάζοντας το ρεκόρ του Νίκο Μάνιον.

O Άντριαν Στάμπς, πόιντ γκαρντ του Maryvale (Φοίνιξ), έκανε το αδιανόητο σημειώνοντας 100 (!) πόντους σε μόλις τρία δεκάλεπτα στη νίκη της ομάδας του με 109-25 απέναντι στο Yuma, γράφοντας ιστορία στο σχολικό πρωτάθλημα!

Ο νεαρός παίκτης, που διατηρούσε μέσο όρο 23 πόντους ανά παιχνίδι φέτος, πέτυχε 70 πόντους ήδη από το πρώτο ημίχρονο και πρόσθεσε ακόμα 30 στο τρίτο δεκάλεπτο. Για να φτάσει στο σπάνιο αυτό ρεκόρ, ο Στάμπς ευστόχησε σε 6 τρίποντα και 16 από τις 23 ελεύθερες βολές. Θύμισε έτσι τον Ουίλτ Τσάμπερλεϊν που διατηρεί το ρεκόρ των 100 πόντων στο NBA.

«Νομίζω είχα 35 πόντους στο τέλος της πρώτης περιόδου και ο προπονητής μου μού έδωσε το πράσινο φως. Ήταν πιθανότατα το πιο αλτρουιστικό παιχνίδι που έχω δει από τους συμπαίκτες μου. Χωρίς αυτούς, δεν θα ήταν δυνατό. Όλες οι πάσες, όλα τα κλεψίματα. Είναι μεγάλη τιμή γι’ αυτούς», δήλωσε ο Στάμπς μετά το τέλος του αγώνα. Πριν από αυτό το παιχνίδι, το προσωπικό του ρεκόρ ήταν οι 56 πόντοι.

Ο προπονητής της ομάδας, Τζέρεμι Σμιθ, τόνισε με τη σειρά του: «Αυτό το παιδί συνεχώς με εντυπωσιάζει. Η θέλησή του να κερδίσει, το μαχητικό του πνεύμα και η αποφασιστικότητά του είναι μοναδικά. Πολλοί τον στηρίζουν και θέλουν το καλύτερο γι’ αυτόν. Πριν ξεκινήσει η σεζόν, είχαμε στόχους ως ομάδα, αλλά και ατομικούς. Ένας από τους ατομικούς στόχους του ήταν να σπάσει το ρεκόρ του Νίκο Μάνιον, που είναι 57 πόντοι».