Βραζιλία: Άγριος ξυλοδαρμός διαιτητή από μέλη του προπονητικού επιτελείου!
Σοβαρό επεισόδιο βίας που ξεπερνά κάθε προηγούμενο σημάδεψε τα ξημερώματα της Κυριακής το πρωτάθλημα μπάσκετ της Βραζιλίας, στην αναμέτρηση ανάμεσα στην Πάτο και την Κάσιας ντο Σουλ.
Το παιχνίδι, που κρίθηκε έπειτα από δύο παρατάσεις και ολοκληρώθηκε με νίκη των φιλοξενούμενων με 91-85 επισκιάστηκε από όσα σοβαρά ακολούθησαν.
Με το τέλος της αναμέτρησης, άνθρωποι από τον πάγκο της Πάτο εισέβαλαν στο παρκέ, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά τους για τη διαιτησία. Η ένταση κλιμακώθηκε μέσα σε δευτερόλεπτα, με αποτέλεσμα να σημειωθούν συμπλοκές ανάμεσα στα μέλη του τεχνικού επιτελείου και τους διαιτητές.
Ένας εκ των ρέφερι αντέδρασε σπασμωδικά προσπαθώντας να αποφύγει τη σύρραξη, όμως όσα ακολούθησαν ήταν ακόμα πιο ακραία, καθώς δέχθηκε επίθεση, ρίχτηκε στο παρκέ και χτυπήθηκε έντονα από μέλη της Πάτο. Οι εικόνες έκαναν τον γύρο του διαδικτύου προκαλώντας έντονες αντιδράσεις για τη βιαιότητα της κατάστασης.
Escenas lamentables vistas en la liga de baloncesto de Brasil:— Pasion Basket (@PasionBasketNBA) January 10, 2026
Al terminar el partido entre Pato Basquete y Caxias, miembros del cuerpo técnico de Pato Basquete acorralan y agreden al árbitro
pic.twitter.com/btre8xryYB
