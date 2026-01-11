Οι εικόνες που εκτυλίχθηκαν μετά το φινάλε του Πάτο – Κάσιας ντο Σουλ ξεπέρασαν κάθε όριο, με μέλη της γηπεδούχου ομάδας να επιτίθενται σε διαιτητή μέσα στο παρκέ και να τον ξυλοκοπούν.

Σοβαρό επεισόδιο βίας που ξεπερνά κάθε προηγούμενο σημάδεψε τα ξημερώματα της Κυριακής το πρωτάθλημα μπάσκετ της Βραζιλίας, στην αναμέτρηση ανάμεσα στην Πάτο και την Κάσιας ντο Σουλ.

Το παιχνίδι, που κρίθηκε έπειτα από δύο παρατάσεις και ολοκληρώθηκε με νίκη των φιλοξενούμενων με 91-85 επισκιάστηκε από όσα σοβαρά ακολούθησαν.

Με το τέλος της αναμέτρησης, άνθρωποι από τον πάγκο της Πάτο εισέβαλαν στο παρκέ, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά τους για τη διαιτησία. Η ένταση κλιμακώθηκε μέσα σε δευτερόλεπτα, με αποτέλεσμα να σημειωθούν συμπλοκές ανάμεσα στα μέλη του τεχνικού επιτελείου και τους διαιτητές.

Ένας εκ των ρέφερι αντέδρασε σπασμωδικά προσπαθώντας να αποφύγει τη σύρραξη, όμως όσα ακολούθησαν ήταν ακόμα πιο ακραία, καθώς δέχθηκε επίθεση, ρίχτηκε στο παρκέ και χτυπήθηκε έντονα από μέλη της Πάτο. Οι εικόνες έκαναν τον γύρο του διαδικτύου προκαλώντας έντονες αντιδράσεις για τη βιαιότητα της κατάστασης.