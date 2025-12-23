To «Basketball Shooting Camp», το μακροβιότερο προπονητικό camp που ασχολείται αμιγώς με την σωστή εκμάθηση του μηχανισμού του σουτ, επιστρέφει το διάστημα 27-29/12.

Το μακροβιότερο προπονητικό camp που ασχολείται αμιγώς με την σωστή εκμάθηση του μηχανισμού του σουτ, επιστρέφει ανανεωμένο με στόχο να βοηθήσει τους νέους αθλητές να βελτιωθούν και να εξελίξουν σε βάθος το παιχνίδι τους.

To Shooting Camp που διοργανώνει εδώ και πολλά χρόνια η Ακαδημία Ανάπτυξης Αθλητών επιστρέφει για να δώσει την ευκαιρία σε νεαρούς αθλητές όλων των ομάδων να μάθουν τα «μυστικά» του αποτελεσματικού σουτ!

Το «Basketball Shooting Camp», θα πραγματοποιηθεί και φέτος από τις 27/12/24 έως τις 29/12/25 στις ανακαινισμένες εγκαταστάσεις του Κλειστού Γυμναστηρίου "Σπύρος Λούης" (Βασ. Όλγας 12,πλησίον Σταθμού Η.Σ.Α.Π. Αμαρουσίου) και η διάρκεια της ημερήσιας προπόνησης θα είναι 3 ώρες.

Στο Camp μπορούν να συμμετέχουν αθλητές ανεξαρτήτως συλλόγου που ανήκουν και είναι γεννημένοι από 2007 έως 2018.

Αξίζει να τονιστεί ότι οι προπονήσεις προσαρμόζονται ανά ηλικία και αναπτυξιακό στάδιο, από αρχάριους έως προχωρημένους αθλητές κι αυτός είναι ο λόγος που υπάρχει τουλάχιστον ένας προπονητής ανά έως τέσσερις αθλητές.

Για τρεις ημέρες (27-28-29/12) έως 30 αυστηρά αθλητές ανά ηλικιακή ομάδα -προκειμένου να διασφαλίζεται το υψηλό επίπεδο προπόνησης- θα έχουν την ευκαιρία να προπονηθούν, να βελτιωθούν και να εξελίξουν σε βάθος το παιχνίδι τους. Με τουλάχιστον 1 προπονητή ανά έως 4 αθλητές, σε συνολικά 6 μπασκέτες πιστοποιημένες από τη FIBA και σε τέσσερις (4) μπασκέτες με μεταβαλλόμενο ύψος (2,60 μ.), ειδικά σχεδιασμένες για μικρές ηλικίες, επίσης πιστοποιημένες από τη FIBA οι συμμετέχοντες θα έχουν μία εξαιρετική ευκαιρία να ζήσουν από κοντά ένα διακεκριμένο προπονητικό πρόγραμμα βασισμένο στη σύγχρονη επιστημονική προσέγγιση της τεχνικής του σουτ και της κινητικής μάθησης, ενώ για κάθε αθλητή ξεχωριστά θα υπάρχει ανάλυση και διόρθωση τεχνικής με εξατομικευμένο feedback!

Και φέτος οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να προπονηθούν χρησιμοποιώντας και δύο πρωτοποριακά για τα ευρωπαϊκά δεδομένα μηχανήματα DR. DISH CT Plus SHOOTING MACHINE που απευθύνονται σε top επαγγελματίες αθλητές. Τα μηχανήματα της εταιρείας, που αποτελεί τμήμα του τεχνολογικού εξοπλισμού της FIBA, εξασφαλίζουν μέγιστο αριθμό επαναλήψεων και ακρίβεια στην προπόνηση κάτι που αποτελεί προτεραιότητα για το «Basketball Shooting Camp».

Η τεράστια επιτυχία του camp σε βάθος τόσων χρόνων, εξασφαλίζεται από την συμμετοχή ανθρώπων με μεγάλη προπονητική εμπειρία στο μπάσκετ και λαμπρό επιστημονικό υπόβαθρο. Το «Basketball Shooting Camp», φέρει την υπογραφή του Τεχνικού Διευθυντή της «Ακαδημίας Ανάπτυξης Αθλητών», Δημήτρη Γκόφα, ο οποίος θεωρείται αυθεντία στην ατομική βελτίωση νεαρών αθλητών έχοντας αναλάβει την προπόνηση πολλών παικτών υψηλού επιπέδου για περισσότερο από 30 χρόνια, ενώ παράλληλα τα τελευταία χρόνια είναι και στο τεχνικό επιτελείο της Εθνικής Ελλάδας Νέων Ανδρών.

Για δηλώσεις συμμετοχών, επικοινωνήστε άμεσα με τον Δημήτρη Καϋμενάκη (6944247042), καθώς οι θέσεις είναι περιορισμένες (μόλις 30) και ήδη έχει καλυφθεί ο μεγαλύτερος αριθμός συμμετοχών.