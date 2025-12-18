Ο Γιαννακόπουλος πήγε στην Βέροια και προσγειώθηκε στο γήπεδο του Μακροχωρίου (vid)

Η άφιξη του Δημήτρη Γιαννακόπουλου στην Βέροια με ελικόπτερο, έκλεψε την παράσταση σε γήπεδο της περιοχής.

Στην Βέροια για επαγγελματικούς λόγους βρέθηκε ο Δημήτρη Γιαννακόπουλος, ο οποίος μετέβη στην περιοχή με ελικόπτερο. Μάλιστα η προσγειώσή του έγινε στο γήπεδο του Μακροχωρίου, το οποίο χρησιμοποιήθηκε μετά από συννενόηση με τους ανθρώπους της ομάδας.

Μάλιστα, όπως αναφέρει το sportsfan.gr, ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός είχε θερμή και ουσιαστική συνομιλία με τον Πρόεδρο της τοπικής ομάδας Γιάννη Μηνά και τον προπονητή Δημήτρη Τσαλίλη με τους οποίους μίλησε για τα αθλητικά δρώμενα της περιοχής, τις υποδομές και τις προοπτικές ανάπτυξης του τοπικού αθλητισμού

Πριν την αναχώρησή του, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος ευχαρίστησε προσωπικά τους ανθρώπους του συλλόγου για τη φιλοξενία και την παραχώρηση του γηπέδου ως προσωρινού ελικοδρομίου.