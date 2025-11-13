Πολυβόλο από τα 6.75 σε μία ονειρική διαβολοβδομάδα!

Διαβολοβδομάδα μέρος δεύτερο για τον Παναθηναϊκό που δοκιμάζεται στη Μαδρίτη απέναντι στη Ρεάλ (21:45) για την 11η στροφή της Euroleague.

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν άφησε πίσω της τις δύο ήττες και τις κακές εμφανίσεις με Μονακό και Ερυθρό Αστέρα και στο Παρίσι δήλωσε ξανά παρούσα ανεβαίνοντας στο 6-4 χάρη στο 95-101 επί της Παρί.

Για τους «πράσινους» ήταν εκ προοιμίου σημαντική η παρουσία του Κένεθ Φαρίντ για πρώτη φορά με την ομάδα, με τον 36χρονο σέντερ να κάνει ακόμα περισσότερα από αυτά που προσδοκούσε ο Τούρκος τεχνικός και το επιτελείο του.

Με double-double (17 πόντοι, 10 ριμπάουντ) και επίδραση και στις δύο πλευρές (3 τάπες) έδωσε την οντότητα που τόσο έλειψε στο ζωγραφιστό και αποτέλεσε σημείο αναφοράς ώστε οι συμπαίκτες του να βρουν χώρο δράσης, ξεδιπλώνοντας τις αρετές τους.

Πρώτος την ευκαιρία να βοηθήσει παίζοντας στη θέση του («4») κάνοντας το αγαπημένο του παιχνίδι άρπαξε ο Μήτογλου των 17 πόντων και των 6/6 σουτ, ο Σλούκας, ο Ναν, αλλά και ο επίσης καθοριστικός Τι Τζέι Σορτς, ο οποίος ήταν πιο μεστός από ποτέ για τη νέα του ομάδα, πληγώνοντας την πρώην ομάδα του, με 13 πόντους, 6 εκ των οποίων στο τελευταίο πεντάλεπτο και 6 ασίστ για μόλις 1 λάθος.

Με τη νίκη επί γαλλικού εδάφους στην τσέπη, ο Παναθηναϊκός ψάχνει το 2/2 στο «παλάτι» της «βασίλισσας», μία εκ των δύο αήττητων εδρών ως τώρα (4-0), με την ομάδα του Σέρτζιο Σκαριόλο ωστόσο να παραπατά εκτός έδρας (1-5) όπως επιβεβαίωσε και στη Βαλένθια (89-76) πέφτοντας στο 5-5.

Οι «πράσινοι» με ανεβασμένο ηθικό και ενισχυμένοι στη ρακέτα με το νεοφερμένο ΝΒΑερ υπόσχονται μάχη για να διεκδικήσουν το «διπλό» όπως το 2024 (86-97). Στο 1.96 η υπεράσπιση του +4.5 από την ομάδα του Αταμάν.

Οι Μαδριλένοι έχουν 84.6 πόντους στην επίθεση, αλλά στο «σπίτι» τους ανεβάζουν τον δείκτη στο 87.7 και με δεδομένο πως το «τριφύλλι» μπορεί να υποστηρίξει σκορ σε υψηλό επίπεδο το Over 170.5 είναι στο 1.86, με το ποσοστό στο τρίποντο να είναι καθοριστικό. Τα 12/25 στο Παρίσι είναι οδηγός για τον Παναθηναϊκό που πληρώνει στο 2.10 να έχει περισσότερα εύστοχα από τους γηπεδούχους.

Τέλος, ανάμεσα στις 800+ προσφερόμενες αγορές του αγώνα, μπορεί κάποιος να βρει ειδικό στοίχημα ομάδων και παικτών, super ενισχυμένες αποδόσεις, και μία πλούσια γκάμα από στατιστικές επιλογές (πόντοι, ριμπάουντ, τρίποντα κ.ά).

