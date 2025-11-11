Εκεί που νιώθει άνετα ξεσπά ο Σορτς!

Το δρόμο προς τις νίκες θέλει να βρει ξανά ο Παναθηναϊκός που δοκιμάζεται στο Παρίσι απέναντι στην Παρί (22:00) για την 10η αγωνιστική της Euroleague.

Οι «πράσινοι» αναμφίβολα βρίσκονται αυτή τη στιγμή στα… κάτω τους, μετρώντας δύο συνεχόμενες εκτός έδρας ήττες, με Μονακό (92-84) και Ερυθρό Αστέρα (86-68) και αναζητούν «αντίδοτο» συνεχίζοντας να δοκιμάζονται μακριά από το «T-Center», με τη διαβολοβδομάδα να περιλαμβάνει διπλή αποστολή, σε Παρίσι και Μαδρίτη.

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν κάθε άλλο παρά πειστική εικόνα έχει αυτή την περίοδο, όπου επιπρόσθετα ταλαιπωρείται από σοβαρά προβλήματα τραυματισμών, με τους τρεις σέντερ της ομάδας να είναι νοκ άουτ (Λεσόρ, Χολμς, Γιούρτσεβεν), με αποτέλεσμα στο Βελιγράδι ναείναι «γυμνή» κάτω από το καλάθι, κάτι που κόστισε ακριβά.

Τα μαζεμένα προβλήματα στους ψηλούς, με την κατάσταση του Λεσόρ να είναι άγνωστο πότε θα του επιτρέψει να πατήσει ξανά παρκέ, έχει οδηγήσει τον Παναθηναϊκό στην αγορά για δύο σέντερ και ήδη αποκτήθηκε ο 36χρονος άλλοτε ΝΒΑερ Κένεθ Φαρίντ που υπέγραψε συμβόλαιο δύο μηνών για να κάνει άμεσα ντεμπούτο στην κρίσιμη αναμέτρηση με την Παρί.

Οι «πράσινοι» με ρεκόρ 5-4 πλέον θέλουν να σταματήσουν απέναντστους Παριζιάνους του Φραντσέσκο Ταμπελίνι (4-5) την «αιμορραγία» και να επιστρέψουν στις νίκες, ανεβάζοντας το ρεκόρ και την ψυχολογία τους. Στο 1.86 η νίκη του Παναθηναϊκού με όπλο την εμπειρία του.

Η Παρί η οποία πέρυσι ως πρωτάρα αποτέλεσε την ευχάριστη έκπληξη της διοργάνωσης και κατάφερε να μπει στα Playoffs, φέτος στερείται τα περισσότερα εκ των μεγάλων όπλων της, καθώς ο MVP της, Τι Τζέι Σορτς πλέον φορά τη φανέλα του «τριφυλλιού», αλλά δεν έχει αλλάξει στιλ παιχνιδιού, οδηγώντας ψηλά το σκορ. Στο 1.86 οι Over 177.5 πόντοι στο Παρίσι.

Ελλείψει λύσεων κοντά στο καλάθι, ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ έχει πάρει πάνω του πολλές ευθύνες και μπορεί να προσφέρε ποικιλοτρόπως, σε πόντους και ριμπάουντ. Στο 2.20 το combo Over 18.5 πόντων και ριμπάουντ του Ισπανού.

Τέλος, ανάμεσα στις 800+ προσφερόμενες αγορές του αγώνα, μπορεί κάποιος να βρει ειδικό στοίχημα ομάδων και παικτών,super ενισχυμένες αποδόσεις, και μία πλούσια γκάμα από στατιστικές επιλογές (πόντοι, ριμπάουντ, τρίποντα κ.ά).

ΟΙ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΑΝΑ ΠΑΣΑ ΣΤΙΓΜΗ

21+| ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ:ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ &ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

ΚΕΘΕΑ: 2109237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ.