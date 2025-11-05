Θανάσης Αντετοκούνμπο: Συμμετέχει σε καμπάνια του Υπουργείου Ανάπτυξης για την ασφάλεια των ασανσέρ! (vid)
Σε καμπάνια του Υπουργείου Ανάπτυξης συμμετείχε ο Θανάσης Αντετοκούνμπο, μέσω ενός σύντομου βίντεο, για την πιστοποίηση των ανελκυστήρων.
Πιο συγκεκριμένα ο άνθρωπος που αποκαλείται «ασανσέρ», χάρη των φοβερών αλμάτων που πραγματοποιεί, βοηθάει στην προσπάθεια του Υπουργείου Ανάπτυξης, προκειμένου να θυμίσει στον κόσμο να ελέγχει τα αληθινά ασανσέρ.
Αναλυτικά η ανακοίνωση του Υπουργέιου Ανάπτυξης:
«Ευχαριστώ θερμά τον "elevator" του ελληνικού μπάσκετ και του NBA για τη δημιουργία του βίντεο και τη συμμετοχή του στην προσπάθεια για την απογραφή των ασανσέρ.
Όπως λέει και ο Θανάσης, η διαδικασία είναι απλή και απολύτως δωρεάν. Υπενθυμίζεται ότι η σχετική προθεσμία είναι μέχρι τις 30 Νοεμβρίου. Είναι θέμα ασφάλειας για όλους μας», αναφέρει αναλυτικά στον επίσημο λογαριασμό του το Υπουργείο Ανάπτυξης.
Δείτε το σχετικό βίντεο:
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.