Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο, που φημίζεται για το γνωστό του παρατσούκλι «elevator», συμμετέχει σε καμπάνια του Υπουργέιου Ανάπτυξης, προκειμένου να ευαισθητοποιήσει τον κόσμο για την πιστοποίηση των ανεκλυστήρων.

Σε καμπάνια του Υπουργείου Ανάπτυξης συμμετείχε ο Θανάσης Αντετοκούνμπο, μέσω ενός σύντομου βίντεο, για την πιστοποίηση των ανελκυστήρων.

Πιο συγκεκριμένα ο άνθρωπος που αποκαλείται «ασανσέρ», χάρη των φοβερών αλμάτων που πραγματοποιεί, βοηθάει στην προσπάθεια του Υπουργείου Ανάπτυξης, προκειμένου να θυμίσει στον κόσμο να ελέγχει τα αληθινά ασανσέρ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Υπουργέιου Ανάπτυξης:

«Ευχαριστώ θερμά τον "elevator" του ελληνικού μπάσκετ και του NBA για τη δημιουργία του βίντεο και τη συμμετοχή του στην προσπάθεια για την απογραφή των ασανσέρ.

Όπως λέει και ο Θανάσης, η διαδικασία είναι απλή και απολύτως δωρεάν. Υπενθυμίζεται ότι η σχετική προθεσμία είναι μέχρι τις 30 Νοεμβρίου. Είναι θέμα ασφάλειας για όλους μας», αναφέρει αναλυτικά στον επίσημο λογαριασμό του το Υπουργείο Ανάπτυξης.