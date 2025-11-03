Ο Τζέρικολ Χέλεμς που φόρεσε τις φανέλες του Προμηθέα Πάτρας και του Λαυρίου έγινε... πρωταγωνιστής σε καυγά στο πρωτάθλημα Ουγγαρίας καθώς γρονθοκόπησε φίλαθλο της ομάδας του στις εξέδρες. Στη συνέχεια αποτέλεσε παρελθόν καθώς του έγινε διακοπή συμβολαίου!

Μετά το τέλος του αγώνα για το ουγγρικό πρωτάθλημα μεταξύ της ΖΤΕ και της Κόμετα-Κάποσβαρ, έλαβε χώρα ένα... σοκαριστικό σκηνικό.

Η ΖΤΕ γνώρισε την εντός έδρας ήττα με 83-90, γεγονός που προκάλεσε την απογοήτευση στις τάξεις των φιλάθλων. Μάλιστα, και σύμφωνα με το M4 Sport, εξέφραζαν έντονα τη δυσαρέσκειά τους καθ’ όλη τη διάρκεια του δευτέρου ημιχρόνου.

Αμέσως μετά το τέλος του αγώνα, οι παίκτες της ZTE πλησίασαν την κερκίδα για να ευχαριστήσουν τους φιλάθλους και να ζητήσουν συγγνώμη για την ήττα ωστόσο δεν... άργησε να γίνει το κακό! Ο Τζέρικολ Χέλεμς, ο οποίος στο παρελθόν έχει αγωνιστεί σε Προμηθέα (2022) και Λαύριο (2023), δέχθηκε φραστική επίθεση με αποτέλεσμα να προκαλέσει την αντίδρασή του!

Συγκεκριμένα γρονθοκόπησε τον φίλαθλο που του έκανε φραστική επίθεση στο πρόσωπο και αμέσως οι συμπαίκτες του, τον οδήγησαν στα αποδυτήρια.

«Πιστεύω ότι οι αγώνες μπάσκετ πρέπει να είναι μια γιορτή — ένας χώρος όπου οικογένειες και φίλαθλοι μπορούν να διασκεδάζουν», δήλωσε μετά το περιστατικό ο προπονητής της ZTE, Τάμας Μπέντζε, ο οποίος συνέχισε: «Όλοι θέλουμε να κερδίζουμε, και μερικές φορές τα πράγματα δεν πηγαίνουν όπως θα θέλαμε, αλλά αυτό που συνέβη μετά το παιχνίδι είναι απλώς απαράδεκτο».

Μετά το επεισόδιο, η διοίκηση έλυσε το συμβόλαιο του Χέλεμς, ενώ λίγο αργότερα η αποχαιρέτησε και τον προπονητή! Τη φετινή σεζόν, ο Χέλεμς είχε κατά μέσο όρο 11,8 πόντους και 3,8 ριμπάουντ.