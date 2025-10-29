Ο Ολυμπιακός απέναντι στον… Θρύλο του!

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη Μονακό στο ΣΕΦ για την 7η αγωνιστική της Euroleague.

Οι «ερυθρόλευκοι» πήραν ένα εμφατικό διπλό την προηγούμενη αγωνιστική στο Μόναχο καθώς επικράτησαν με 96-71 της Μπάγερν.

Το σύνολο του Γιώργου Μπαρτζώκα ήταν επιβλητικό από το ξεκίνημα και ήδη στο ημίχρονο προηγούταν με 18 πόντους (47-29). Γι’ άλλο ένα παιχνίδι ξεχώρισαν οι Ντόρσεϊ (19 π.) και Βεζένκοφ (18π.) ενώ πολύ θετική ήταν και η εμφάνιση του Ντόντα Χολ (11π., 4/4 δ., 8ρ.).

Σε όλη τη διάρκεια του ματς ο Ολυμπιακός δεν έχασε τη συγκέντρωση του και έτσι έφτασε στη 2η σερί του νίκη στην Ευρωλίγκα. Με ρεκόρ 4-2 θα ψάξει άλλο ένα θετικό αποτέλεσμα απέναντι στη Μονακό του Βασίλη Σπανούλη.

Την Κυριακή οι πρωταθλητές Ελλάδας είχαν ένα εύκολο μεσημέρι στη Μύκονο για το πρωτάθλημα, κερδίζοντας την ομώνυμη ομάδα με 91-65. Ο Σέιμπεν Λι ήταν ο πρώτος σκόρερ της αναμέτρησης με 19 πόντους στα 23:25 λεπτά που αγωνίστηκε.

Ο Ολυμπιακός στο ΣΕΦ μπορεί να επιβάλει τον ρυθμό του και να πάρει τη νίκη απέναντι στη Μονακό. Το χάντικαπ (-5,5) για τους «ερυθρόλευκους» βρίσκεται στο 1.86 στη Novibet.

Ο Σάσα Βεζένκοφ μετράει 19.2 πόντους μ.ο. έως τώρα στη Euroleague και θα ηγηθεί και τώρα της επίθεσης. Το να σκοράρει over 20.5 πόντους προσφέρεται στο 1.94 στη Novibet.

Από την άλλη η Μονακό δεν τα κατάφερε στη Σόφια απέναντι στη Χάποελ Τελ Αβίβ και γνώρισε την ήττα με 85-77. Για τους Μονεγάσκους διακρίθηκε ο Μάικ Τζέιμς με 20 πόντους αλλά δεν αρκούσε για να οδηγήσει την ομάδα του σε ένα θετικό αποτέλεσμα.

Με ρεκόρ 3-3 η Μονακό έπεσε στη 10η θέση και ψάχνει μία αντίδραση στο ΣΕΦ. Προέρχεται βέβαια από μία εντός έδρας νίκη στη Γαλλία (92-85) απέναντι στην Μπουλαζάκ, με τον Οκόμπο να πραγματοποιεί πολύ καλή εμφάνιση και να πετυχαίνει 23 πόντους.

Ο Νίκολα Μίροτιτς δεν έδειξε καλό πρόσωπο με αντίπαλο τη Χαποέλ αλλά περιμένει ένας πολύ ποιοτικός παίκτης. Να σκοράρει over 12,5 πόντους είναι σε απόδοση 1.90 στη Novibet.

Τέλος, ανάμεσα στις 800+ προσφερόμενες αγορές του αγώνα, μπορεί κάποιος να βρει ειδικό στοίχημα ομάδων και παικτών, super ενισχυμένες αποδόσεις, και μία πλούσια γκάμα από στατιστικές επιλογές (πόντοι, ριμπάουντ, τρίποντα κ.ά).



