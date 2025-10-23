Gazz Floor powered by Novibet για Ντινγουίντι, ανταποκρίσεις από Μόναχο και Μπολόνια και εξελίξεις σε Άρη-ΠΑΟΚ
Δημήτρης Κωνσταντινίδης, Χριστίνα Κατσαμούρη και Ιωάννης Παπαπέτρου θα παίξουν μπάλα στο τερέν του σημερινού Gazz Floor powered by Novibet. Ο Νίκος Παπαδογιάννης θα... ψάλει και σήμερα.
Ο Αχιλλέας Μαυροδόντης θα μας αναλύσει τα δεδομένα για τον Ντινγουίντι στον Ολυμπιακό, θα συνδεθούμε με Μόναχο και τον Δημήτρη Οικονόμου για τα νέα των ερυθρόλευκων, ενώ θα... πάμε και σε Μπολόνια και στον Γιώργο Κούβαρη για το ρεπορτάζ πριν από το ματς του Παναθηναϊκού AKTOR με την Βίρτους.
Ο Βασίλης Βλαχόπουλος θα μας μιλήσει για τα δεδομένα στον Άρη μετά το τέλος της συνεργασίας με τον Κάραϊτσιτς, ενώ φυσικά έχουμε να μιλήσουμε και για την είσοδο του Μυστακίδη στην ΚΑΕ ΠΑΟΚ!
Μείνετε συντονισμένοι. Gazz Floor powered by Novibet στις 16.15 στο κανάλι του Gazzetta στο YouTube.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.