Ο Ματ Κιατίπης ετοιμάζεται για το επόμενο μεγάλο του βήμα. Με το ελληνικό διαβατήριο καθ’ οδόν, ο Ελληνοκαναδός δημιουργός και μπασκετμπολίστας ονειρεύεται να αφήσει τα social media για λίγο στην άκρη και να κυνηγήσει το πραγματικό του πάθος: να αγωνιστεί επαγγελματικά στην Ελλάδα.

Ο Ματ Κιατίπης είναι ξεκάθαρα το πρόσωπο των ημερών. Οι νεότεροι τον γνωρίζουν από τα βιντεάκια του στο YouTube και σε όλα τα social media όπου δείχνει τη μεγάλη του αγάπη για το μπάσκετ, εξειδικεύεται στο trash talk και συγκεντρώνει εκατοντάδες χιλιάδες προβολές με πάνω από 1.5 εκατομμύρια followers.

Ο Ελληνοκαναδός με ρίζες από τη Φλώρινα έχει καταφέρει κάτι που ελάχιστοι μπορούν να ισχυριστούν: να μετατρέψει την αγάπη του για το μπάσκετ σε παγκόσμιο trend. Ο MK έχει γίνει ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα του digital basketball culture.

Ποιο είναι το κόνσεπτ των βίντεό του

Τα πράγματα είναι απλά. Ο Ματ γυρνάει τον κόσμο, μπαίνει σε ανοιχτά γήπεδα και προκαλεί όποιον βρει σε αγώνα ένας εναντίον ενός. Ο πρώτος που φτάνει στους πέντε πόντους, νικάει. Κάποιες φορές παίζονται και στοιχήματα, πάντα όμως υπάρχει πάθος, πολύ trash talk και ένταση που περνάει κατευθείαν από την οθόνη. Αυτά τα «1v1» γίνονται viral μέσα σε λίγες ώρες συνδυάζοντας αθλητισμό, show και αυθεντικότητα.

Το 2021 άρχισε απλώς να ανεβάζει βίντεο με προπονητικά tips και ασκήσεις. Τρία χρόνια μετά, ο Κιατίπης είναι ένας από τους πιο δημοφιλείς μπασκετικούς δημιουργούς περιεχομένου στον πλανήτη. Από τη Βόρεια Αμερική μέχρι την Ευρώπη, τα βίντεό του μαζεύουν εκατομμύρια προβολές, ενώ η φυσικότητα και η ενέργειά του τον κάνουν να ξεχωρίζει.

Η ελληνική καταγωγή και το όνειρο για καριέρα στην πατρίδα του

Παρότι έχει μεγαλώσει μακριά, η Ελλάδα είναι πάντα μέσα του. Η οικογένειά του φρόντισε να του μεταδώσει τη γλώσσα, την κουλτούρα, αλλά και τις ιστορίες του παππού του για τον Παναθηναϊκό και τις χρυσές εποχές του ελληνικού μπάσκετ που τον έκαναν να το αγαπήσει ακόμα περισσότερο. Η πρώτη του μπασκέτα ήταν μια πλαστική, παιδική, που του την έχει κάνει δώρο η μητέρα του. Από εκεί ξεκίνησε ένα ταξίδι που τον οδήγησε να κυνηγήσει επαγγελματικά το άθλημα και, τελικά, να το ενώσει με τον κόσμο των social media.

Αγωνιστικά, έχει περάσει από πανεπιστημιακές ομάδες στις ΗΠΑ και έχει φορέσει τη φανέλα της Γκρέσια στην Κόστα Ρίκα, όμως ο μεγάλος του στόχος παραμένει ένας: να παίξει επαγγελματικά στην Ελλάδα. Να επιστρέψει εκεί όπου ξεκίνησαν όλα, στις ρίζες και στις ιστορίες που τον έκαναν να αγαπήσει το παιχνίδι γι' αυτό και αποφάσισε να βγάλει το ελληνικό διαβατήριο. Ξεκινώντας από τα χαμηλότερα στρώματα, όπως η Elite League ή ακόμη και η National League 1, θέλει να «χτίσει» βήμα-βήμα τη διαδρομή του με τελικό προορισμό την EuroLeague και το NBA. Μόλις έχει στα χέρια του το διαβατήριο, σκοπεύει να αρχίσει άμεσα την αναζήτηση ομάδας στη χώρα μας.