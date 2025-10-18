Ο Νίκος Ψέλνει: Πώς θα διατηρηθεί φρέσκος ο Σλούκας και γιατί χαίρονται στον Ολυμπιακό;
Το Gazz Floor powered by Novibet ήταν... μαγικό το βράδυ της Παρασκευής!
Το ντεμπούτο του Ιωάννη Παπαπέτρου συνδυάστηκε με το σαρωτικό πέρασμα του Παναθηναϊκού AKTOR από την Εφές αλλά και την ανατροπάρα του Ολυμπιακού επί της Μακάμπι.
Ο Νίκος Παπαδογιάννης, παρά τα καλά αποτελέσματα, άνοιξε το ψαλτήρι του και έθεσε δύο σημαντικά ερωτήματα στους δύο αιωνίους: Πώς θα διατηρήσει φρέσκο τον Κώστα Σλούκα ο Παναθηναϊκός; Γιατί χαίρονται στον Ολυμπιακό;
Αναλυτικά το μέρος με το... ψαλτήρι του Νίκου Παπαδογιάννη:
