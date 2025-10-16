Gazz Floor powered by Novibet: Το αντίδοτο του Ολυμπιακού, Παναθηναϊκός AKTOR για 2/2 και... Παπαπέτρου!
Gazz Floor powered by Novibet με πλούσια θεματολογία και σήμερα! Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, θέλοντας να επιστρέψει στις νίκες, ενώ ο Παναθηναϊκός AKTOR θα επιδιώξει το 2/2 αύριο μετά την επικράτηση επί της Βιλερμπάν.
Φυσικά, θα συζητήσουμε για την απόφαση του Ιωάννη Παπαπέτρου που θα έρθει αποκλειστικά στο Gazzetta στις 12.00. Ο Βασίλης Βλαχόπουλος θα μας μεταφέρει το ρεπορτάζ για τον Άρη, ενώ στη συζήτηση θα έχουμε Πανιώνιο, ΠΑΟΚ, Περιστέρι κι όχι μόνο!
