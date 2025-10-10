Προωθώντας την έμφυλη ισότητα και τη συμπερίληψη στην προπονητική: Απολογισμός του διαδικτυακού εργαστηρίου SheCOACH

Ο Σύνδεσμος Ελλήνων Προπονητών Καλαθοσφαίρισης και η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Σύμπλεξις» διοργάνωσαν ένα διαδικτυακό εργαστήριο με ελεύθερη συμμετοχή, με θέμα «Προπονητική και Αθλητική Εκπαίδευση στην Ελλάδα», στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου SheCOACH: Gender Equality in Coaching.

Το έργο SheCOACH, το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+ Sport της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υλοποιείται στην Κύπρο, την Ελλάδα, την Ιταλία και την Ισπανία από τις αρχές του 2024 ως το τέλος του 2026. Η δράση επιδιώκει να ενισχύσει την έμφυλη ισότητα στην προπονητική και στον αθλητισμό γενικότερα, ενδυναμώνοντας τη συμμετοχή των γυναικών σε ρόλους εκπαίδευσης, καθοδήγησης και ηγεσίας, ιδιαίτερα στον χώρο της καλαθοσφαίρισης.

Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου, στο οποίο συμμετείχαν 70 άτομα από τον χώρο του αθλητισμού, της εκπαίδευσης και της κοινωνίας των πολιτών, παρουσιάστηκε, μεταξύ άλλων, το Πλαίσιο Καθοδήγησης & Συστάσεων SheCOACH. Πρόκειται για ένα πρακτικό εργαλείο, διαθέσιμο τόσο σε μορφή εγγράφου όσο και ως διαδικτυακό μάθημα, σχεδιασμένο για να υποστηρίξει φορείς προπονητικής εκπαίδευσης, προπονητές και προπονήτριες, καθώς και οργανισμούς του αθλητισμού, στην συστηματική ενσωμάτωση της ισότητας των φύλων στις δομές, τα προγράμματα και τις καθημερινές πρακτικές τους, προάγοντας ένα περιβάλλον όπου κάθε άτομο έχει ίσες ευκαιρίες συμμετοχής, ανάπτυξης και ηγεσίας.

Η ισότητα στην προπονητική δεν αφορά μόνο τη δίκαιη πρόσβαση γυναικών και ανδρών σε επαγγελματικές ευκαιρίες. Αφορά, πρωτίστως, την αναγνώριση της ποικιλομορφίας ως δύναμης και τη διαμόρφωση ενός περιβάλλοντος που ενθαρρύνει την αυθεντικότητα, τη συνεργασία και τη συμμετοχή όλων, ανεξαρτήτως φύλου, ηλικίας ή υπόβαθρου. Η συμπερίληψη στην προπονητική συμβάλλει στη δημιουργία μιας πιο δίκαιης, αποτελεσματικής και ανθρώπινης αθλητικής κουλτούρας, όπου η διαφορετικότητα αποτελεί πηγή καινοτομίας και εξέλιξης — τόσο για τους/τις αθλητές/τριες, όσο και για τους/τις προπονητές/τριες.

Η εκδήλωση φιλοξένησε μια εξαιρετική ομάδα ομιλητών/τριών, που μέσα από τις εισηγήσεις και τις εμπειρίες τους ανέδειξαν κρίσιμες πτυχές του θέματος:

- Μαρία Μωραγιάννη, Γενική Διευθύντρια του ReGeneration, Career Strategy Leader και Innovative Wine Educator: εστίασε στην επαγγελματική ανάπτυξη και τον σχεδιασμό καριέρας, τονίζοντας πως η ισότιμη πρόσβαση σε εκπαίδευση και καθοδήγηση αποτελεί προϋπόθεση τόσο για την εξέλιξη των νέων επαγγελματιών όσο και για τη διαμόρφωση ενός πιο συμπεριληπτικού εργασιακού περιβάλλοντος.

- Δρ Γεράσιμος Κουβαράς, Teaching Fellow στο ALBA Graduate Business School, Corporate Engagement Strategist στο World Human Forum και Σύμβουλος Εσωτερικού & Κοινωνικού Μετασχηματισμού: ανέδειξε τη σημασία της εσωτερικής ενδυνάμωσης ως κινητήριας δύναμης για κοινωνική αλλαγή. Μέσα από τη δική του προσέγγιση, υπογράμμισε ότι η πραγματική αλλαγή ξεκινά από την προσωπική μας στάση — από τη συνειδητοποίηση των προκαταλήψεων και των περιορισμών μας — οδηγώντας στη διαμόρφωση ενός πιο δίκαιου, συνειδητού και ανθρώπινου συστήματος ηγεσίας.

- Γιάννης Βίδρας, Revenue Growth Manager στην Coca-Cola HBC, TEDx Speaker, Mindset Coach και Ironman Athlete, ιδρυτής του CravingNoBorders και ενεργός υποστηρικτής της ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τον παιδικό διαβήτη: μίλησε για τη νοοτροπία ανάπτυξης, την ανθεκτικότητα και τη δύναμη της προσωπικής αλλαγής, εμπνέοντας τις συμμετέχουσες και τους συμμετέχοντες να βλέπουν τις προκλήσεις ως ευκαιρίες μάθησης και εξέλιξης.

Η συζήτηση που ακολούθησε επικεντρώθηκε στη σημασία της συμπερίληψης στον εργασιακό και αθλητικό χώρο. Η δημιουργία ενός περιβάλλοντος όπου κάθε φωνή ακούγεται και κάθε άτομο αισθάνεται ότι ανήκει, ενισχύει όχι μόνο τη συλλογικότητα αλλά και την απόδοση, την καινοτομία και την ψυχική ευημερία των ανθρώπων. Η αλλαγή νοοτροπίας απέναντι στις προκλήσεις αναγνωρίστηκε ως καθοριστικός παράγοντας για την πρόοδο, με τους συμμετέχοντες και τις συμμετέχουσες να τονίζουν ότι η ηγεσία και η προπονητική απαιτούν πλέον συναισθηματική νοημοσύνη, προσαρμοστικότητα και ανοιχτό πνεύμα. Μέσα από τον γόνιμο διάλογο και την ανταλλαγή ιδεών, αναδείχθηκε πως η ισότητα των φύλων, η συμπερίληψη και η αλλαγή νοοτροπίας δεν αποτελούν απλώς κοινωνικά αιτήματα, αλλά αναπτυξιακά εργαλεία που μπορούν να μεταμορφώσουν ουσιαστικά τον αθλητισμό και την κοινωνία.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με ιδιαίτερα θετικές εντυπώσεις, ενώ οι συμμετέχοντες και οι συμμετέχουσες εξέφρασαν ενδιαφέρον να συμμετάσχουν στις επικείμενες δράσεις του έργου, με στόχο την αξιοποίηση του Πλαισίου Καθοδήγησης SheCOACH για τη διαμόρφωση ενός πιο δίκαιου, ισότιμου και συμπεριληπτικού αθλητικού περιβάλλοντος, όπου κάθε προπονητής και προπονήτρια μπορεί να συμβάλλει, να εμπνέει και να ηγείται με σεβασμό και ενσυναίσθηση.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δράση SheCOACH, επισκεφτείτε το website https://shecoach.eu και ακολουθήστε τα social media του έργου: Facebook & Instagram.