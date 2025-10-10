Πρεμιέρα στο δικό του γήπεδο που έρχεται στο σαλόνι σου με κορυφαία προσφορά*!

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται στο ΣΕΦ την Ντουμπάι για την 3η αγωνιστική της κανονικής διάρκειας της Euroleague. Οι «ερυθρόλευκοι» θέλουν να αφήσουν πίσω τους την ήττα στη Μαδρίτη από τη Ρεάλ και να επιστρέψουν στα θετικά αποτελέσματα.

Στην πρωτεύουσα της Ισπανίας, το σύνολο του Γιώργου Μπαρτζώκα δεν έδωσε συνέχεια στο τρομερό πρώτο δεκάλεπτο, όπου προηγήθηκε με 19-29, και «λύγισε» στο τέλος όταν και πέτυχε μόλις 8 πόντους στο τέταρτο δεκάλεπτο.

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ με 20 πόντους ήταν ο πρώτος σκόρερ του παιχνιδιού, ενώ για τον Ολυμπιακό ακολούθησαν οι Βεζένκοφ (13π., 9ριμπ.) και Φουρνιέ (14 π., 5ασ.).

Αυτό είναι το πρώτο φετινό εντός έδρας παιχνίδι για τους πρωταθλητές Ελλάδας καθώς στην πρεμιέρα είχαν αγωνιστεί στη Μπασκόνια. Με ρεκόρ 1-1 ο Ολυμπιακός θέλει τη νίκη απέναντι στην πρωτάρα Ντουμπάι και ο άσος με -8,5 χάντικαπ βρίσκεται στο 1.84.

Η Ντουμπάι στην πρωταρχική της συμμετοχή στη διοργάνωση ξεκίνησε εντυπωσιακά επικρατώντας εντός έδρας με 89-76 της Παρτίζαν όμως η συνέχεια δεν ήταν ανάλογη καθώς γνώρισε βαριά ήττα με 103-81 στο Μονακό.

Στην πρεμιέρα της στην ABA League μπορεί να έκαμψε με ευκολία την αντίσταση της Σπλιτ (92-58) όμως είδε τον Ντζάναν Μούσα να αποχωρεί τραυματίας. Ο Βόσνιος άσος μπορεί να απέφυγε τα χειρότερα όμως θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για περίπου δύο εβδομάδες και σίγουρα η απουσία του είναι σημαντική.

Το βάρος της επίθεσης οπότε θα «πέσει» στους συμπαίκτες του, με τον Εμφιούντου Καμπενγκέλε να είναι έως τώρα ο πρώτος σκόρερ της ομάδας με 15.5 πόντους μ.ο. και το να σκοράρει ο πρώην παίκτης της ΑΕΚ over 10.5 πόντους είναι στο 1.72.

Ο Ιβάν Φουρνιέ δεν θα προλάβει να αγωνιστεί στην αναμέτρηση οπότε ο Σάσα Βεζένκοφ θα έχει ακόμα πιο ενεργό ρόλο στην επίθεση και το να σκοράρει over 20.5 πόντους βρίσκεται στο 1.86.

Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ έχει ξεκινήσει «φουριόζος» τη φετινή σεζόν έχοντας 11 πόντους μ.ο. και 11.5. ριμπάουντ στα πρώτα δύο παιχνίδια. Ο Χολ ταλαιπωρείται από ίωση και ο Σέρβος σέντερ θα πάρει αρκετό χρόνο συμμετοχής. Η επιλογή να έχει over 20.5 πόντους & ριμπάουντ είναι στο 1.77.

Τέλος, ανάμεσα στις 800+ προσφερόμενες αγορές του αγώνα, μπορεί κάποιος να βρει ειδικό στοίχημα ομάδων και παικτών, super ενισχυμένες αποδόσεις, και μία πλούσια γκάμα από στατιστικές επιλογές (πόντοι, ριμπάουντ, τρίποντα κ.ά).



