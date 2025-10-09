Και τώρα θα δούμε τον πραγματικό Χολμς που μας περνάει από ταμείο!

Ο Παναθηναϊκός ταξιδεύει στην Ισπανία και τη χώρα των Βάσκων προκειμένου να αντιμετωπίσει την Μπασκόνια για την 3η αγωνιστική της Euroleauge.

Οι «πράσινοι» προέρχονται από την εντός έδρας ήττα από την Μπαρτσελόνα (96-103) κι έτσι έχουν ρεκόρ 1-1 καθώς είχε προηγηθεί η νίκη με 87-79 επί της Μπάγερν Μονάχου στην Telekom Center Athens.

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν είδε τον Χουάντσο Ερνανγκόμεζ να βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση, πετυχαίνοντας 27 πόντους έχοντας και 8 ριμπάουντ, ενώ άξιος συμπαραστάτης του ήταν ο Κώστας Σλούκας με 18 πόντους και 11 ασίστ.

Την Κυριακή ο Παναθηναϊκός έκαμψε την αντίσταση του ΠΑΟΚ για το ελληνικό πρωτάθλημα με το τελικό 93-83 να οφείλεται κυρίως στη χαλάρωση που έδειξε στο δεύτερο ημίχρονο.

Τώρα ταξιδεύει σε μία αφιλόξενη έδρα για τον ίδιο καθώς μετράει 7 σερί ήττες, έχοντας νικήσει για τελευταία φορά το 2017. Σαφώς και θέλει να «σπάσει» αυτό το αρνητικό σερί και η νίκη του Παναθηναϊκου με χάντικαπ -5,5 βρίσκεται στο 1.90.

Από την άλλη η Μπασκόνια δεν έχει ξεκινήσει καλά τη σεζόν και μετράει ήδη δύο ήττες, τη μία εντός από τον Ολυμπιακό (96-102) και την άλλη εκτός από τη Βιλερμπάν (102-95). Επιπλέον στην πρεμιέρα της στην ACB γνώρισε την ήττα από τη Σαραγόσα με σκορ 107-88. Το over 177.5 πόντοι στην αναμέτρηση βρίσκεται σε απόδοση 1.93.

Ο παίκτης που ξεχωρίζει για την ώρα από τους Ισπανούς είναι ο Χαμιντού Ντιαλό και το να σκοράρει ο πρώην ΝΒΑερ over 14.5 πόντους είναι στο 1.90.

Στον αντίποδα ο Ρισόν Χολμς ακόμα ψάχνει τα πατήματα του στο σύνολο του Αταμάν και η λογική λέει ότι θα πάρει αρκετό χρόνο συμμετοχής και το να σκοράρει over 7.5 πόντους βρίσκεται στο 1.72.

Ο Κέντρικ Ναν μπορεί να μην εντυπωσίασε απέναντι στην Μπαρτσελόνα όμως παραμένει ένας από τους καλύτερους παίκτες της ομάδας και το over 29.5 σε Πόντους & Ριμπάουντ & Ασίστ είναι στο 1.85.

Τέλος, ανάμεσα στις 800+ προσφερόμενες αγορές του αγώνα, μπορεί κάποιος να βρει ειδικό στοίχημα ομάδων και παικτών, super ενισχυμένες αποδόσεις, και μία πλούσια γκάμα από στατιστικές επιλογές (πόντοι, ριμπάουντ, τρίποντα κ.ά).



