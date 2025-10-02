LOUX GNC 3on3 | ΥΔΡΑ 2025: Το λιμάνι θα γεμίσει χαμόγελα, μουσική και καλάθια!

Το Σαββατοκύριακο 18 και 19 Οκτωβρίου του Loux GNC 3on3 θα πραγματοποιηθεί στην Ύδρα. Αναλυτικά:

Ο Δήμος Ύδρας, σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Αττικής, ανακοινώνει με χαρά τη διεξαγωγή του LOUX GNC 3on3 | ΥΔΡΑ 2025, ενός μοναδικού τουρνουά μπάσκετ 3×3 που θα πραγματοποιηθεί ΔΩΡΕΑΝ στο εμβληματικό λιμάνι της Ύδρας, το Σαββατοκύριακο 18 και 19 Οκτωβρίου.

Η διοργάνωση φέρνει τη δράση και τον παλμό του αθλήματος στο νησί, δίνοντας τη δυνατότητα σε αθλητές, ερασιτέχνες και φίλους του μπάσκετ κάθε ηλικίας να συμμετάσχουν σε αγώνες υψηλής ενέργειας, με φόντο ένα από τα πιο όμορφα τοπία της Ελλάδας.

Το LOUX GNC 3on3 | ΥΔΡΑ 2025 στοχεύει να καθιερωθεί ως θεσμός, προβάλλοντας την Ύδρα ως αθλητικό και πολιτιστικό προορισμό και προσφέροντας στο κοινό ένα διήμερο γεμάτο αθλητισμό, ψυχαγωγία και κοινωνική συμμετοχή.

Λιμάνι Ύδρας

18 – 19 Οκτωβρίου 2025

Ελεύθερη Συμμετοχή & Παρακολούθηση

Δήλωσε ΔΩΡΕΑΝ συμμετοχή στο LOUX GNC 3on3 | ΥΔΡΑ 2025